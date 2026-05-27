Poronhoitoalueelle esitetään karhukiintiöksi viime vuoden tasoa Lausuntokierrokselle lähetetyssä asetuksessa sallittaisiin 85 karhuyksilön kaataminen poronhoitoalueella.

Kiintiömetsästyksen tavoitteena on, että karhujen aiheuttamat porovahingot pysyvät kohtuullisella tasolla Kuva: Lari Lievonen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Poronhoitoalueen karhuasetus metsästysvuodelle 2026–2027 on lähetetty lausuntokierrokselle. Muuta Suomea koskeva asetus karhunmetsästyksestä lähetetään lausunnoille myöhemmin.

Karhua pyydetään poronhoitoalueen itäiselle ja läntiselle alueelle määritellyin kiintiöin. Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan metsästettävien karhujen määrä saa asetusluonnoksen mukaan olla itäisellä alueella 70 yksilöä ja läntisellä alueella 15 yksilöä. Määrä on sama kuin viime vuonna.

Poronhoitoalueella karhun kiintiömetsästyksen tavoitteena on, että karhujen aiheuttamat porovahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Karhujen aiheuttamat vahingot porotaloudelle olivat viime vuonna 2,85 miljoonaa euroa.

Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 25.6.2026.

