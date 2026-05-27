Lintujen pesäpaikat huomioitava metsänhakkuissa – laki hyväksyttiinRajoitus koskee reheviä lehtipuuvaltaisia metsiä sekä korpia ja rantametsiä.
Eduskunta on hyväksynyt lintujen pesimäaikaiset rajoitukset. Ennen puunkorjuuta metsän hakkaajan on arvioitava käsittelyalueen linnustoa saatavissa olevien tietojen perusteella. Arviointiin tulee hyödyntää luonnonsuojelun tietojärjestelmään tallennettuja tietoja lintujen pesäpaikoista.
Tavoitteena on havaita aktiivisessa käytössä olevat pesät ja estää niiden vahingoittuminen. Osaamisvaatimukset liittyvät kykyyn tunnistaa todennäköisiä pesäpuita ja maassa pesivien lintujen pesäpaikkoja.
Puunkorjuu kielletään runsaslintuisimmissa metsissä pesimäaikana. Rajoitus koskee reheviä lehtipuuvaltaisia metsiä sekä korpia ja rantametsiä. Pohjoisessa Suomessa rajoitukset ovat voimassa 1.5.–31.7. ja muualla Suomessa 15.4.–15.7.
Reheviä metsiä ovat lehdot, lehtomaiset kankaat ja tuoreet kankaat sekä rehevyydeltään vastaavat turvekankaat. Lehtipuuvaltaisia metsiä ovat metsät, joissa lehtipuiden osuus on yli 50 prosenttia puuston runkopuun kokonaistilavuudesta.
