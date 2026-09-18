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Tutkimus: Porojen laidunnuksella luultua suurempi vaikutus arktisen tundran kukkiin ja hyönteisiin
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Metsä
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Luonto
18.9.2026
09:45
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
poronhoito
arktinen tundra
laidunnus
pölyttäjä
Oulun yliopisto
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