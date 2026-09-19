Suomen Luonto: Suomessa leviää uusi hämähäkkilaji, joka on maan myrkyllisin – puremat erittäin kivuliaitaPäivisin tulokaslaji piileskelee seittipussukoissaan, joita se kutoo esimerkiksi lämpimille ja kuiville niityille ja heinikoihin.
Suomeen on levinnyt uusi hämähäkkilaji, piikkipihdikki, kertoo Suomen Luonto.
Cheiracanthium punctorium havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella Paraisilla vuonna 2022. Sittemmin havaintoja on tehty lounaissaaristossa ja -rannikolla.
Tämän kesän lopussa lajia tavattiin Kirkkonummen Porkkalanniemessä.
Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin hämähäkkilaji ja sen purema on usein erittäin kivulias, ampiaisenpistoakin voimakkaampi.
Eräässä Italiassa dokumentoidussa tapauksessa pihdikki puri isää ja lasta. Isän kipu hellitti kahdessa tunnissa, mutta lapsella se jatkui 3–4 päivää, kertoo Suomen Luonto.
Piikkipihdikit lähtevät liikkeelle saalistamaan hyönteisiä hämärän laskeuduttua.
Piikkipihdikit ovat aktiivisia yöllä. Ne lähtevät liikkeelle saalistamaan hyönteisiä hämärän laskeuduttua.
Päivisin ne piileskelevät seittipussukoissaan, joita ne kutovat esimerkiksi lämpimille ja kuiville niityille ja heinikoihin.
Piikkipihdikit voivat levittäytyä kauaskin syntymäalueiltaan lentämällä. Aikuiset eivät kykene liitämään, mutta poikaset nousevat ilmaan seittirihmojensa avulla, kertoo Suomen Luonto.
Lajia tavataan runsaammin Keski-Euroopassa, mutta sen leviäminen on pantu merkille myös esimerkiksi Baltian maissa ja Ruotsissa.
Suomen Luonto: Luonto nyt: Myrkyllinen hämähäkki leviää Suomessa – tulokaslaji hyötyy lämpenevästä ilmastostaArtikkelin aiheet
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