Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Viljavienti laski viime vuonna, tuonti kasvoi hieman – kauran suosio ruokakäytössä nousee
Tilaajalle
|
Video: Viljelijä murskasi puintivalmiin kauran peltoon: ”Tämä on vähiten tappiota tuottava tapa”
Satelliittikuvat paljastavat vilpin – 1 500 hehtaaria perusteettomia metsätukia
Tänä vuonna Metsäkeskus löysi valvonnassa 64 hehtaaria alueita, joissa tuettavia töitä ei ollut tehty lainkaan.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
18.9.2026
12:27
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
metsätuki
satelliittikuva
Metsäkeskus
metsänhoito
valvonta
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Maanomistus
|
Yle: Kunta määräsi poikkeuksellisen hakkuukiellon ‒ jättimetsänomistaja tulistui ja vei asian oikeuteen
2
Energia
|
”Kolmen sijaan saatetaan tilata viisi tai kuusi kuutiota polttopuuta, kun sähkön hinnan oikein ennustetaan nousevan”
Tilaajalle
3
Luonto
|
Tutkijat rajoittaisivat metsien talouskäyttöä – ehdottavat 10–20–70-mallia
4
Maanomistus
|
Metsänhoitoyhdistysten keskittyminen näyttää jatkuvan ‒ taas uusi yhdistyminen selvityksessä
5
Piha ja puutarha
|
Älä tee tätä pihallasi – luonto kiittää
6
Kalastus
|
Saako naapurille myydä ylimääräisiä kaloja? Oikeusministeriö otti kantaa vapaa-ajankalastajien saaliinmyyntikieltoon
Tilaajalle
7
Puukauppa
|
Metsä Group ja Stora Enso torjuvat metsänhoitoyhdistysten Pinon puukaupoissaan
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Stihliltä kaksi uutuutta: Voimakas kaksiakkuinen akkusaha ja entistä tehokkaampi yläkahvainen puunhoitosaha
Koneviesti
|
Pienmetsäkoneilla urakoiville oma verkkosivusto – yrittäjät voivat ilmoittaa toiminnastaan sivustolle keskitetysti
Koneviesti
|
Uudessa Stihl MSA 260 C-O -akkuketjusahassa on vaihdettava ketjupyörä – myös kahvalämmitteinen versio saatavilla