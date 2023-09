Greenpeace pitää sellua luonnon tuhlauksena ja vaatii hakkuisiin viidenneksen laskua Järjestön aktivistit osoittivat lauantaina mieltään Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan avointen ovien tapahtumassa.

Greenpeace osoitti lauantaina mieltään Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan avoimien ovien tapahtumassa. Kuva: Jukka Erätuli

MT Metsä | Metsäpolitiikka 08:30 Jarmo Palokallio

Greenpeacen aktivistit osoittivat lauantaina mieltään Metsä Groupin Äänekosken-tehtaalle. Aktivistien mielestä sellun valmistustus on luonnon tuhlausta ja hakkuita pitäisi rajoittaa viidenneksellä.

“On kestämätöntä, että Suomen luontoa tuhlataan selluksi ja kertakäyttötuotteiksi. Hakkuita ja puun käyttöä on vähennettävä, jotta luontokato onnistutaan pysäyttämään”, tiivisti Greenpeacen metsäasiantuntija Oona Käyhkö.

Greenpeacen mukaan metsäyhtiöiden toiminta ei ole kestävällä pohjalla. Niiden liikahakkuut ovat romahduttaneet metsien hiilinielun ja köyhdyttäneet Suomen luonnon.

”Käytetyn raakapuun määrää on vähennettävä nykyisestä. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Suomen hakkuukertymän pitäisi laskea noin viidenneksellä”, Oona Käyhkö sanoo.

Käyhkön mukaan metsäteollisuus puhuu mielellään korkean jalostusarvon biotuotteista, jotka auttavat irtaantumaan fossiilitaloudesta. Todellisuudessa suomalainen metsäteollisuus nojaa edelleen bulkkituotteisiin, selluun ja kartonkiin, joiden kysyntä ja hinnat heilahtelevat suhdannevaihteluiden mukaan.

”Vanhan maailman metsäteollisuus ei pärjää maailmassa, jossa hakkuut on rajattava luontokestävälle tasolle. Teollisuuden on jatkossa pärjättävä vähemmällä puuraaka-aineella, eli arvonnousu on saatava jalostusarvoa kasvattamalla”, Oona Käyhkö painottaa.

Metsä Group on Suomen suurimpia selluyhtiöitä. Se käytti puuta noin 25 miljoonaa kuutiometriä viime vuonna. Ensi viikolla yhtiö avaa uuden sellutehtaan Kemiin. Tämä lisää puun käyttöä Kemissä vuosittain jopa 4,5 miljoonalla kuutiolla, mikä on vastoin Greenpeacen tavoitteita.