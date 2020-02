Sianlihakontit makaavat jumissa Kiinan satamissa - lihatalot odottavat tilanteen palaavan normaaliksi kesään mennessä

Kylmäkontit ovat jumiutuneet Kiinan satamiin. Lihatalot uskovat tilanteen rauhoittuvan ja palaavan normaaliksi kesään mennessä, kun konttisumat on saatu purettua.

Johannes Tervo

Suomalaisen sianlihan vienti Kiinaan on jatkunut virusepidemiasta huolimatta, mutta muualla Euroopassa lihan kylmävarastot paisuvat.

Kiinasta alkanut korona­epidemia haittaa hyvään vauhtiin päässyttä sianlihan vientiä. Kontteja on ohjattu eri satamiin kuin piti, mikä on nostanut kuluja. Yhtään tilausta ei ole kuitenkaan peruttu, lihataloista kerrotaan.

HKScanin ja Atrian lihatoimituksissa Kiinaan on ollut ongelmia koronaepidemian takia, mutta pahin lienee takana, lihatalot arvioivat.

Kiina pidensi uudenvuoden lomakautta viikolla, kun virustaudin leviämistä yritettiin taltuttaa. Tuhansia elintarvikekontteja on pysähtynyt satamiin, kun tullaus seisoo ja konttien purkaminen on viivästynyt. Myös lihaa jalostavilla laitoksilla on ollut seisokkeja.

”Konttisumaa on alettu purkaa ja jalostuslaitoksia käynnistää. Vie ainakin 5–10 viikkoa, jotta tilanne palaa normaaliksi”, johtaja Juha Ruohola HKScaninlta toteaa.

Ruoholan mukaan perustilanne ei ole muuttunut. Ihmiset tarvitsevat ruokaa, ja Kiinan johto tekee varmasti kaikkensa, jotta siinä onnistutaan. Pohjalla on lisäksi ASF-tragedia, joka on supistanut jyrkästi Kiinan lihantuotantoa.

Ruoholan mukaan vientikustannukset ovat nousseet, kun kontteja on ohjattu eri satamiin kuin piti ja kontit seisovat satamissa. Osa konteista on päätynyt jopa eri maahan. Laivarahdeissakin on nousupainetta, kun odotusajat pitenevät ja laivoja seisoo satamissa.

”Ensimmäinen vuosineljännes on lomakauden takia hiljainen Kiinan lihamarkkinoilla. Korona-epidemia vaikuttaa, mutta yhtään tilausta ei ole peruttu eikä hintoja veivattu. Jonkin verran hidasteita toimituksissa on ollut”, kertoo toimitusjohtaja Juha Gröhn Atrialta.

Gröhnin mukaan maksut ovat tulleet ajallaan, mutta Kiinassa pankit ovat olleet osittain kiinni ja asiakkaiden rahaliikenne on hidastunut.

Suomalaiset lihatalot ovat saaneet kylmäkontteja likimain sen verran kuin ovat tarvinneet, mutta monessa muussa Euroopan maassa seisoo isoja varastoja Kiinaan aiottua lihaa.

Lihan jalostajat ovat tottuneet kasvattamaan varastojaan alkuvuonna, kun vientimarkkinoilla on hiljaista Kiinan lomakauden takia. Nyt lihaa on varastossa tavallistakin enemmän. Mitä varastoille tapahtuu ja miten ne vaikuttavat markkinoihin, jos epidemia pitkittyy ja laajenee?

”Kesällä nähdään, miten tässä kävi”, Gröhn sanoo.

”Iso ongelma on myös siinä, että kontit ovat nyt toisella puolella maapalloa kuin pitäisi. Tilanne on epätasapainossa.”

Gröhnin mukaan kriisi on opettanut kovalla kädellä, miten häiriöherkkiä kansainvälinen kauppa ja tavaraliikenne ovat. Jokainen ylimääräinen mutka ja seisokki lisäävät kustannuksia.

Konttivarastoja ei ole missään, vaan kaikki kontit kiertävät. Logistiikka on viritetty äärimmilleen, ja ruoka kulkee mahdollisimman suoraan pellolta pöytään.