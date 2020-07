Ruotsin entinen maatalousministeri: “Suomen koronapolitiikka on vapaan liikkumisen este”

Pekka Fali

Torniolla ja Haaparannalla on muun muassa yhteinen matkakeskus.

Ruotsin entinen maatalousministeri Sven-Erik Bucht arvostelee ankarasti Suomen koronapolitiikkaa ja Ruotsin vastaisten rajanylityspaikkojen sulkemista.

Buchtin mielestä Suomen pitäisi löytää alueellinen ratkaisu Ruotsin Tornionjokilaaksoa koskevaan rajaongelmaan.

”Olen puhunut suomalaisten ministerien kanssa ja ehdottanut, että he ratkaisisivat asian. Ruotsin puolella Tornionjokilaaksoa koronatartuntoja on merkittävästi vähemmän kuin Suomen puolella. Peukku alas Helsingille, ettei siellä tartuta asiaan ja haeta paikallista ratkaisua”, Bucht sanoo Ruotsin TV:n (SVT) Norrbottenin toimitukselle.

Bucht on tällä hetkellä Pohjoismaiden ministerineuvoston Rajaesteneuvoston jäsen. Neuvosto pyrkii edistämään niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin vapaata liikkuvuutta Pohjolassa.

Buchtin mukaan Suomen kireä koronapolitiikka, joka estää ruotsalaisia pääsemästä Suomeen, asettaa vapaan liikkuvuuden koetukselle.

”Voisi kuvitella, että kun tämä (epidemia) on ohi, rajat avautuvat ja liikkuminen on taas vapaata. Mutta sitä, mikä itää pinnan alla, viha, epäluuloisuus ja nationalismi, on vaikea pyyhkiä pois. Tästä on vastuu pohjoismaiden hallituksilla, eikä vähiten Helsingissä, Bucht tykittää.

Tornionjokilaaksossa rajan vapaata ylittämistä puolin ja toisin on kautta aikain pidetty itsestäänselvyytenä. Rajan yli on kuljettu kyläilemässä tuttujen ja sukulaisten luona, käyty töissä ja ostoksilla. Onpa rauhan rajaksi kutsutulla alueella oma terminsä myös avioitumiselle yli rajan: poikkinainti.

Tornion-Haaparannan alueella on muun muassa yhteinen kielikoulu, jätehuoltoasema, kaukolämpö matkakeskus, museo ja pelastuspalvelu.

Ruotsalaisia nyppiikin erityisesti se, että koronaepidemian alettua Suomi sulki rajansa ruotsalaisilta, mutta Suomesta on päässyt koko ajan Ruotsiin.