Kauppalehti: Ad Bluen pakkasongelmiin on tulossa ratkaisu EU on muuttamassa linjaustaan Ad Blue -liuoksesta.

Ad Blue -liuoksen ongelmana on jäätyminen kovilla pakkasilla.Kuva on Virosta. Kuva: Jaana Kankaanpää

Tuure Kiviranta

Ad Blue -liuoksen pakkasilla aiheuttamat ongelmat saattavat ratketa, koska EU:n komissio esittää mahdollisuutta hyödyntää paremmin pakkasta kestäviä aineita hyvin kylmissä olosuhteissa, kertoo Kauppalehti.

Europarlamentaarikot Katri Kulmuni (kesk.) ja Merja Kyllönen (vas.) saivat komissiolta vihreää valoa ongelman ratkaisemiseksi, lehti kertoo.

Dieselajoneuvoissa käytettävän, päästöjä vähentävän, Ad Blue -nesteen ongelmana on jäätyminen kovilla pakkasilla. EU:n nykyinen ajoneuvo- ja päästösääntely nojaa Ad Blue -liuoksen käyttöön.

Suomalaismepit näyttivät helmikuussa pakastusdemonstraatiolla komission virkamiehille, miten huonosti pohjoisen talviolosuhteet on otettu huomioon ajoneuvosääntelyssä.

Mepit tekivät myös kirjallisen kysymyksen komissiolle Ad Blue -liuoksen ongelmista.

Kulmunin ja Kyllösen mukaan komissiolta saadussa vastauksessa väläytetään mahdollisuutta hyödyntää paremmin pakkasta kestäviä aineita erittäin kylmissä olosuhteissa, Kauppalehti kertoo.

Komission varapuheenjohtaja Stéphane Séjourné toteaa vastauksessaan, että EU:n lainsäädäntö ei edellytä nimenomaan Ad Blue -liuoksen käyttöä, vaan mahdollistaa myös muiden aineiden hyödyntämisen.

Komissio aikoo myös käydä keskusteluja kansallisten viranomaisten kanssa mahdollisista tavoista yksinkertaistaa hyväksyntämenettelyjä.

Komission mukaan Pohjoismaiden markkinavalvontaviranomaiset voisivat harkita kohdennettuja toimia, joilla varmistetaan, että järjestelmät toimivat myös erittäin kylmissä olosuhteissa.

Kulmunin ja Kyllösen mukaan tämä avaa mahdollisuuden ottaa käyttöön paremmin pakkasta kestäviä ratkaisuja.

He toteavat, että komissio on ottanut askelen oikeaan suuntaan, mutta työ ei ole vielä valmis.

Kauppalehden mukaan mepit aikovat jatkaa asian edistämistä EU-tasolla, jotta toimivat ratkaisut saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

