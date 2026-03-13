Yhdysvallat sanoo sallivansa väliaikaisesti venäläisen raakaöljyn myymisen energiamarkkinoiden vakauttamiseksi Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan toimenpiteestä ei ole merkittävää taloudellista hyötyä Venäjän hallinnolle.

Jaa Kuuntele

Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli päälle 100 dollarissa barrelilta Aasian pörssien avautuessa perjantaina. AFP / LEHTIKUVA.

Yhdysvallat aikoo osaltaan sallia väliaikaisesti maailman merillä olevan venäläisen öljyn myymisen Lähi-idässä syttyneen sodan ravistelemien energiamarkkinoiden vakauttamiseksi.

Maan valtiovarainministeriö on myöntänyt luvan toimittaa ja myydä venäläisiä öljytuotteita, jotka on lastattu laivoihin Suomen aikaa torstaiaamuna 12. maaliskuuta tai tätä ennen. Lupa on voimassa 11. huhtikuuta saakka.

Kyseessä on väliaikainen helpotus pakotteisiin, joita Yhdysvallat on asettanut Venäjää vastaan tämän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi.

Valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että tavoitteena on lisätä olemassa olevan tarjonnan saatavuutta maailmalla.

Hän kuvaili myyntilupaa kuitenkin "kapeasti räätälöidyksi ja lyhytaikaiseksi toimenpiteeksi". Bessentin mukaan nyt sallitusta öljyn myynnistä ei ole merkittävää taloudellista hyötyä Venäjän hallinnolle.

Bessent oli aiemmin sanonut, että presidentti Donald Trumpin hallinto harkitsee venäläisen öljyn pakotteiden poistamista.

Viime viikolla Yhdysvallat jo salli väliaikaisesti merillä jumissa olevan venäläisöljyn myymisen Intiaan.

Öljyn hinnat ovat olleet viime aikoina koholla Lähi-idässä käytävän sodan seurauksena. Sota syttyi Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua iskunsa Iraniin vajaat kaksi viikkoa sitten.

Raakaöljyn Brent-laadun hinta on ollut Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä varsin hienoisesti koholla ja päälle 100 dollarissa barrelilta.

Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta on ollut puolestaan pitkälti muuttumattomana vajaassa 96 dollarissa.

Maanantaina öljyn barrelihinta hipoi jopa 120 dollarin rajaa. WTI-öljyn hintapiikki oli niin terävä, ettei sen veroista ollut nähty sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Sodan seurauksena laivaliikenne on lähes seisahtunut Hormuzinsalmessa, joka on maailman tärkeimpiä öljynkuljetuksen kauppareittejä. Salmen kautta kulki ennen sotaa viidennes meritse kuljetettavasta öljystä.

Iranin uusi korkein johtaja Mojtaba Khamenei vaati torstaina, että Persianlahden Intian valtamereen yhdistävä Hormuzinsalmi on pidettävä kiinni.

”Hormuzinsalmen sulkemisen tarjoamaa vipuvartta on ehdottomasti käytettävä”, sanottiin lausunnossa, joka luettiin televisiossa.

Kansallisen energiajärjestön IEA:n mukaan salmen läpi kulkevan öljyn määrä on alle 10 prosenttia sotaa edeltäneestä tasosta, joka oli noin 15 miljoonaa barrelia päivässä.

Vastauksena öljyntuotannon supistumiseen IEA:n jäsenmaat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita strategisista varannoistaan markkinoiden vakauttamiseksi.