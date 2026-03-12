Omakotitalot ovat pitäneet hintansa muita asuntoja paremmin ja ensiasuntojen koko kasvanut – näin suuria ne ovat nyt OP:n mukaan nyt on hyvä aika sijoitusasunnon ostamiseen, koska vuokratuotto on kasvanut.

OP:n myöntämistä asuntolainoista 70 prosenttia otetaan 20–25 vuodeksi. Kuva: Timo Heikkala

Uutiset | Talous Eija Mansikkamäki

Omakotitalot ovat pitäneet rivi- ja kerrostaloja paremmin hintansa asuntokaupan ankeudessa.

Etenkin uudehkojen omakotitalojen hinnat ovat notkahtaneet vähemmän ja jopa elpyneet vuoteen 2022 verrattuna. Ne myös myydään muita asuntoja nopeammin.

Uusista omakotitaloista on markkinoilla jopa puutetta ja joka toisen suomalaisen unelma-asunto on yhä omakotitalo, OP Kodin johtaja Lasse Palovaara kertoi toimittajille keskiviikkona.

Omakotitalojen kauppamäärät kasvoivat vuonna 2025 edellisvuodesta 17 prosenttia, kun rivitalojen kauppa vilkastui vain 11 ja kerrostalojen 10 prosenttia.

Omakotitalojen kauppamäärät ovat palanneet lähelle koronaa edeltäviä vuosia, noin 15 000 kauppaan. Kolmasosassa kohteena on 2020-luvun talo ja muissa vanhempi.

Vuonna 2025 rakennettujen talojen keskihinta oli viime vuonna 415 000 ja 1990-luvun talojen 245 000 euroa.

Ensiasunnon ostajan keski-ikä on noussut 32 vuoteen.

OP Pohjolan myöntämistä asuntolainoista kolmasosa menee ensiasuntoihin. Ensiasunnon ostajan keski-ikä on noussut 32 vuoteen ja asunnon koko keskimäärin 77 neliömetriin. Neliöitä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin viisi vuotta sitten.

OP Pohjola on Suomen suurin asuntolainoittaja.

Tammi–helmikuu ollut asuntolainojen kysynnässä kymmenen prosenttia hiljaisempaa kuin vuotta aiemmin.

OP ennustaa asuntoijen hintoihin tälle vuodelle yhden ja vuodelle 2027 noin 3 prosentin nousua. Ihmiset ovat varovaisia, vaikka hintojen lasku on OP:n mukaan takana ja kotitalouksien säästöaste kasvanut jo pari vuotta.

OP:n myöntämistä asuntolainoista 70 prosenttia otetaan 20–25 vuodeksi. Hallitus aikoo nostaa enimmäislaina-ajan jo huhtikuussa 35 vuoteen ja lainakaton 95 prosenttiin. Se tarkoittaa pienempiä kuukausieriä ja alkupääomaa. Pitkänkään lainan saannille ei ole yläikärajaa.

OP aikoo vauhdittaa ensiasuntojen kauppoja poistamalla maalis–elokuun ajaksi lainoista toimitusmaksun.

Myös asuntosijoittamiseen on nyt edellytyksiä, arvioi senioriekonomisti Joona Widgrén. Kun hinnat ovat laskeneet, vuokratuotto on noussut vuokrien laskusta huolimatta.

”Etenkin, jos käytettävissä on omaa rahaa, tilanne on parantunut asuntosijoittajan näkökulmasta.”

Muista asuntolainoista poiketen sijoitusasuntolainojen määrä on kasvanut.

Widgrén uskoo, ettei vuokrien lasku isoissa kaupungeissa jatku, koska väestö ja tulot kasvavat. Kysyntä tosin on supistunut, kun asuntokuntien muodostuminen on hidastunut.