Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia turhauttaa, kun eri puolueet väläyttelevät hallituksesta lähtöä: "Luulen, että erinäiset ulostulot kertovat siitä, että näissä puolueissa on hieman sisäistä painetta"

Carolina Husu

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan koronakevään raskain päätös oli Uudenmaan sulkeminen.

­Koronakevät on ollut monella tavalla raskasta aikaa ministereille ja työtä on riittänyt.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson mainitsee kevään raskaimmaksi päätökseksi Uudenmaan sulkemisen.

”Valmiuslakia ei voida ottaa käyttöön, mikäli se ei ole aivan välttämätöntä. Ja siitä oli kysymys silloin kun Uuttamaata eristettiin. Silloin koskettiin erittäin ankaralla tavalla ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen ja se oli minulle henkilökohtaisestikin erittäin vaikea päätös.”

Ministeri Henrikssonin mukaan kevään aikana on myös koko ajan täsmennetty normaalia lainsäädäntöä mahdollisen uuden aallon näkökulmasta.

”Kevään aikana hallitus on kehittänyt normaalilainsäädäntöä. Jos syksyllä tulisi sellainen tilanne eteen, että tarvittaisiin esimerkiksi koulujen etätyöskentelymahdollisuutta, se on nyt hoidettu tavallisella lailla. Pitää olla tavoitteenamme, että pärjäämme tästä eteenpäin normaalilla lainsäädännöllä.”

Koronakriisi iski syvästi myös talouteen. Keskustelua talouden ja työllisyyden parantamiseksi on alettu käydä voimalla. Henrikssonin mukaan Suomeen tarvitaan työmarkkinauudistuksia.

”Hallitusohjelmassa on kirjauksia siitä, että tämän hallituskauden aikana pitää saada vähintään 60 000 päätösperusteista uutta työpaikkaa. Meillä on yhteisymmärrys hallituksessa siitä, että tätä määrää pitää nostaa. Kunnianhimoa on nostettava, sillä 60 000 työpaikkaa ei tule yksin riittämään.”

Henriksson kuitenkin odottaa jo syksyn budjettiriihessä tiekarttaa sille, miten hallitusohjelmassa kirjattu tavoite saavutetaan.

Sosiaali- ja terveysuudistus lähti juuri lausuntokierrokselle. Oikeusministeriä asiassa mietityttävät vielä rahoitusratkaisut.

Henriksson on ollut myös yllättynyt keskustelusta Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien tilanteesta sote-uudistuksessa.

”Tämä ei ole maakuntarajauudistus vaan sote-uudistus. Kovin helposti ei pidä lähteä muuttamaan maakuntarajoja.”

Hallituksen sisäisistä kiistoista kantautuu aina välillä tietoa, mutta Henriksson näkee asian entisenä lentopalloilijana mielellään joukkuenäkökulmasta.

”Nyt on koko joukkueen pelattava kohti samaa maalia, silloin onnistumme. On hieman turhauttavaa lukea näitä juttuja, joissa jotkut väläyttävät omaa lähtöään hallituksesta. Jos on menty hallitukseen, niin sinne on kai menty sen vuoksi, että saadaan tuloksia aikaan. Ainakin RKP on lähtenyt tästä syystä mukaan hallitukseen. Luulen, että erinäiset ulostulot kertovat siitä, että näissä puolueissa on hieman sisäistä painetta.”

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson toimii myös puolueensa puheenjohtajana. Hän ilmoitti juuri muutama viikko sitten hakevansa jatkokautta tehtävään.

”Olen motivoitunut jatkamaan. Haluan, että RKP kasvaa puolueena koko Suomessa. Suomi tarvitsee nyt puolueita, jotka huolehtivat kokonaisvaltaisesti asioista ja pystyvät kantamaan vastuuta.”

”Samalla on surullista, että Suomessa on tällä hetkellä useampia yhden asian liikkeitä, jotka keskittyvät lähinnä esimerkiksi maahanmuuton vastustamiseen. Tällainen ajattelutapa on hyvin kapeakatseista. Todellisuudessa yhteiskunta rakentuu kokonaisuuksista ja kaikki asiat liittyvät toisiinsa.”

Henriksson aikoo viettää lomansa nauttien saariston tunnelmasta ja luonnosta.

”Aloitan lomani sillä, että lähden kotikaupunkiini Pietarsaareen ja sen jälkeen ulko­saaristoon. Saaressa on aina pientä hommaa, pitää vähän kunnostaa huonekaluja ja tehdä yhdestä vajasta kesähuone.”