Ensimmäiset saavat esitäytetyt veroilmoituksensa jo torstaina, muistuttaa Verohallinto. Sähköiseen palveluun esitäytetty veroilmoitus saapuu viimeistään perjantaina toiminimiyrittäjille, maataloudenharjoittajille ja heidän puolisoilleen.
Näillä ryhmillä veroilmoituksen täydentämisen määräpäivä on 1. huhtikuuta. Muiden esitäytetyt veroilmoitukset ovat sähköisessä palvelussa maaliskuun loppuun mennessä, ja määräpäivät ovat huhtikuussa.
Esitäytetty veroilmoitus pitää tarkistaa. Jos tuloja tai vähennyksiä puuttuu, ne pitää ilmoittaa määräpäivään mennessä.
Tuloista esimerkiksi arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot sekä sosiaalisen median vaikuttajatyöstä saadut tulot pitää muistaa itse lisätä veroilmoitukselle. Vähennyksistä itse ilmoitettavia ovat esimerkiksi kotitalousvähennys sekä kodin ja työpaikan väliset matkakulut.
Toisin kuin aikaisemmin, metsien ja peltojen vuokraamisesta saatavia tuloja ei enää ilmoiteta maatalouden veroilmoituksella, vaan henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella muiden vuokratulojen tapaan. Sama koskee myös esimerkiksi tuulivoimalaan liittyvien korvausten ilmoittamista.
Huomioida kannattaa myös se, että esimerkiksi maatalouden veroilmoitus ja yritystoimintaa koskeva elinkeinotoiminnan veroilmoitus pitää palauttaa, vaikka viime vuonna ei olisikaan ollut toimintaa. Määräpäivät ovat 1. huhtikuuta.
