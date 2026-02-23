Patria luovutti ensimmäiset CAVS-ajoneuvot Saksan asevoimille Patria on saanut tilauksia optioineen jo melkein 2 000 Patria 6x6 -ajoneuvosta.

Luovutus tapahtui Zeithainissa, Saksassa. Kuva: Bundeswehr

Patria luovutti Saksan puolustusvoimille Bundeswehrille viisi ensimmäistä CAVS 6x6 panssaroitua ajoneuvoa viime viikolla. Luovutus tapahtui Zeithainissa, Saksassa. Toimitukset ovat osa kahta hankintasopimusta, jotka Patria ja Saksa allekirjoittivat joulukuussa 2025 Common Armoured Vehicle System (CAVS) -yhteis hankkeen puitteissa.

”Ensimmäiset panssaroitujen CAVS 6x6 -ajoneuvojen toimitukset Saksalle ovat merkittävä virstanpylväs sekä Patrialle että koko monikansalliselle CAVS-hankkeelle. Nämä ajoneuvot käynnistävät Saksan siirtymän kohti modernia, liikkuvaa suojattua kuljetuskalustoa ja korostavat samalla CAVS-yhteistyökehyksen vahvuutta ja tehokkuutta”, sanoo Patrian Protected Mobility -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Järvinen tiedotteessa.

Suomen puolustusvoimien johtamassa CAVS-hankkeessa on tällä hetkellä seitsemän jäsenvaltiota: Suomi, Latvia, Ruotsi, Saksa, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Norja.

CAVS-hankkeen ajoneuvoja on käytössä myös Ukrainassa.

CAVS-hankkeessa panssaroitujen 6x6-ajoneuvojen järjestelmän kehitystä johtaa Patria, jolla on yli neljän vuosikymmenen kokemus suojattujen joukkokuljetusten ja järjestelmäintegraatioiden kehittämisestä ja toimittamisesta. Valtaosa ajoneuvojen toimituksista tapahtuu hyödyntämällä jäsenmaiden paikallisen teollisuuden osaamista, ja jokainen uusi osallistujamaa vahvistaa koko yhteistyöjärjestelmän toimitusvarmuutta.

Patria on saanut tilauksia optioineen jo melkein 2 000 Patria 6x6 -ajoneuvosta ja on toimittanut yli 300. Hanke on avoin maille, joilla on samankaltaiset vaatimukset muiden osallistuvien maiden hyväksynnällä.

Patrian omistavat Suomen valtio (50,1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49,9 %).