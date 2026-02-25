Velkajarrutyöryhmä: Suomen julkista taloutta sopeutettava 8–11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä Raportin mukaan julkisen talouden alijäämä saisi olla seuraavan vaalikauden lopulla enintään 2,0–2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Parlamentaarisen velkajarrutyöryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen työryhmän raportin julkistamistilaisuudessa Helsingissä keskiviikkona. JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA.

Eduskunnan finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä eli niin sanottu velkajarrutyöryhmä on asettanut tavoitteen, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8–11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.

Työryhmä julkisti tänään julkisen talouden ylivaalikautista tavoitetta koskevan raportin.

Raportin mukaan julkisen talouden alijäämä saisi olla seuraavan vaalikauden lopulla enintään 2,0–2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lukua tarkastellaan uudelleen vielä kuluvan vuoden joulukuussa.

Tämän lisäksi työryhmä on sopinut, että EU:lle toimitettavaan keskipitkän aikavälin suunnitelmaan haetaan sopeutuskauden pidennystä neljästä seitsemään vuoteen. Ylivaalikautinen tavoite vuosille 2027–2033 on keskimäärin noin miinus kolme prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen (kok.) kiitteli, että haastavan taloustilanteen edessä suomalaiset päättäjät pystyvät toimimaan yhdessä.

”Näiden yhteisten tavoitteiden jälkeen voimme todeta nuorille suomalaisille, että velkahaaste tullaan ratkomaan. Tämä on tärkeä viesti paitsi kansainväliselle yhteisölle, mutta myös suomalaisille, että Suomi hoitaa asiansa”, Valkonen sanoo.

Valkonen painotti, että suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus varmistetaan varmistamalla julkisen talouden kestävyys.

”Meidän lapset ansaitsevat loistavan Suomen, ja sitä tällä sovulla turvataan”, Valkonen julisti.

Työryhmän asettamat tavoitteet perustuvat kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön. Niiden pohjana on käytetty valtiovarainministeriön laskelmia, jotka tulevat vielä päivittymään useaan otteeseen ennen vuotta 2027.

Vasemmistoliitto on jättänyt eriävän mielipiteen raporttiin.