Vaikka EU:n maatalousbudjetti laskee, Suomen tukia ei leikata – Marin: "Kotimainen ruuantuotanto on meille aivan keskeinen kysymys"

Sanna Marin on tyytyväinen, että elpymisvälineen avustuksia pienennettiin yli 100 miljardilla.

"Neuvottelut olivat pitkät eivätkä missään nimessä helpot. Suomen tavoitteet näkyvät saavutetussa sovussa", Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi neljä päivää kestäneiden neuvottelujen päätyttyä Brysselissä tiistaina aamulla.

EU-johtajat kokoontuivat perjantaina Brysseliin päättämään siitä, kuinka tulevien vuosien koronatoimenpiteitä rahoitetaan.

Suomelle EU:n elvytysneuvotteluissa tärkeää oli nostaa lainojen määrää elvytysrahoituksesta, turvata maaseudun kehittämisvarat ja sitoa rahojen käyttö oikeusvaltiokehitykseen.

Maatalouden tuleva rahoitus EU:ssa laskee noin 45 miljardilla eurolla (vuoden 2018 hinnoissa), mikä tarkoittaa noin 12 prosentin laskua nykyiseen kauteen verrattuna.

Suomen kansallinen maatalousrahoitus nousee kuitenkin nykykaudesta hieman. "Maaseudun kehittämisrahoitus on pystytty turvaamaan jopa korkeammalle tasolle kuin kuluvalla kaudella", Marin kertoo.

Suomi sai maaseudun kehittämiselle kansallisen kirjekuoren, joka on suuruudeltaan 400 miljoonaa euroa. Alun perin Suomelle esitettiin 150 miljoonan euron kirjekuorta.

"Saimme neuvotteluiden loppuvaiheessa, puoli kahden aikaan yöllä, nostettua Suomen maataloussaantoja 250 miljoonalla eurolla."

"Kotimainen ruuantuotanto on meille aivan keskeinen kysymys ja varsinkin koronakriisin aikana olemme nähneet sen, kuinka valtavan tärkeää on, että olemme omavaraisia. On tärkeää, että maatalouden rahoituksen osalta saimme kokonaisuuden kasaan. Tähän voi olla tyytyväinen", Marin summaa.

Tämän lisäksi Suomi sai neuvotteluissa 100 miljoonaa euroa kansallista rahoitusta Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehitykseen.

Merkittävää on, että EU-komissio ottaa ensimmäistä kertaa historiassa markkinoilta lainaa, jota se jakaa jäsenmaille avustuksilla ja lainoilla koronaviruskriisistä selviämiseen.

Elpymisvälineen koko pysyi neuvotteluissa 750 miljardissa eurossa. Avustusmuotoisten tukien osuus laski neuvotteluiden aikana 500 miljardista 390 miljardiin.

Elpymisvälinettä voi käyttää kolme vuotta, ja sen varoja jaetaan EU:n seitsemän vuoden budjetin kautta. Kolmasosa rahasta tulee suunnata ilmastotoimiin. Lisäksi kaikki rahanjako tulee sitoa jatkossa oikeusvaltiokehitykseen.

"Kun katsomme lopputulosta, voimme olla tyytyväisiä siihen Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Tehtäväni on pääministerinä tarkasti katsoa suomalaisten veronmaksajien perään ja saavuttaa ne tavoitteet, jotka olemme asettaneet."

"Jos on epäilystä, että asioita ei voida käsitellä oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti tai on vaarana se, että varoihin kohdistuu tämänkaltaisia ongelmia, niin tähän on mahdollista puuttua tulevaisuudessa vahvemmin kuin tällä hetkellä."

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jolla jäsenmaita autetaan siirtymään kohti hiilineutraalia Eurooppaa, laski viimeisimmistä suunnitelmista. Siten myös Suomen saannot turvetuotannosta luopumiseen leikkaantuivat enemmän, kuin komissio toukokuussa esitti.

"Edelleen kokoluokka on hyvä, ja auttaa Eurooppaa siirtymään kohti hiilienneutraaliutta, ja myös Suomea siirtymään kohti ilmastotavoitteita. Meille rahasto tulee olemaan tärkeä. Mutta kun katsotaan tämän kaltaista kokonaisuutta, niin pitää katsoa balanssia elementtien välillä", Marin totesi.

"Aivan kaikkea emme ole saaneet sellaisena kuin olemme halunnet, mutta ei ole mahdollisista, että jäsenmaat sanelisivat yksin."

