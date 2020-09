Keskustan puoluesihteeri tyrmää Mikko Alkion kritiikin: "Meidän tavoitteenamme on aito maakunnallinen itsehallinto"

Kuvat: Keskusta, Jarkko Sirkiä / Kuvitus: Juho Leskinen

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo kuulevansa kritiikin puoluetta kohtaan aina mielellään. Pirkkalainen otti Mikko Alkion kritiikkiin kantaa, kun puheenjohtaja Annika Saarikko oli estynyt budjettiriihikiireiden vuoksi.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan hallitus on viemässä sote-ehdotusta yksituumaisesti eteenpäin, vaikka keskustavaikuttajana tunnettu Mikko Alkio epäileekin keskustan jäävän nuolemaan maakuntien itsehallinnon suhteen asiassa näppejään.

"Soten osalta prosessi on koko hallitukselle täysin selvä. Esitys on nyt aidosti lausuntokierroksella, jonka jälkeen kokonaisuus palaa hallituksen työpöydälle. Keskustasta löytyy poliitikkoja kaikilla toiminnan tasoilla, jotka tuntevat soten perinpohjaisesti."

Maaseudun Tulevaisuus tavoitteli myös keskustan puheenjohtaja Annika Saarikkoa, mutta Saarikko vetosi budjettiriihen aiheuttamiin kiireisiin ja vieritti pallon Pirkkalaiselle.

Pirkkalainen ei vastannut Maaseudun Tulevaisuuden kysymykseen siitä, voiko asiasta tulla keskustalle kynnyskysymys, jonka vuoksi puolue joutuisi jättämään hallituksen.

"Maakuntahallinnon laajuudesta käytävä keskustelu sopii hyvin keskustalle. Meidän tavoitteenamme on aito maakunnallinen itsehallinto ja olen henkilökohtaisesti tyytyväinen, että tukea tälle tavoitteelle näyttää löytyvän jatkuvasti enemmän myös puolueen ulkopuolelta. Vaihtoehtoina rakenteiksi ovat aina olleet suurkunnat ja perustuslaillisesti kestämättömät kuntayhtymät, olen tyytyväinen, että maakunnat saavat nyt kannatusta", Pirkkalainen toteaa.

Alkion esittämään kritiikkiin Riikka Pirkkalainen vastaa diplomaattisesti.

"Otan aina kaiken esitetyn kritiikin vakavasti, huolimatta siitä esitetäänkö se julkisuuden kautta vai yksityisesti. Paras tapa jättää puumerkkinsä keskustan linjaan ja tavoitteisiin, on toki vaikuttaa puolueen jäsenenä."

Maaseudun Tulevaisuus kysyi puoluesihteeriltä arviota Mikko Alkion esittämään näkemykseen siitä, että keskusta olisi liian kallellaan vasemmalle. Pirkkalainen muistuttaa olleensa puoluejohdossa myös Sipilän aikana.

"En näe tästä roolista käsin kysymyksessä tarkoitettua kallistumaa. Se on selvä asia, että hallituskumppanit ovat ympärillä vaihtuneet, mutta se ei määritä keskustan linjaa. Nykyisen hallituksen ohjelma on rakennettu täysin Sipilän hallituksen perinnön päälle. Sipilän hallituksen luoma talouden vakaa pohja on myös ollut edellytys sille, että olemme kansakuntana voineet ottaa myös koronan tuomat iskut vastaan."

Puoluesihteerin mielestä Juha Sipilän asema keskustassa on hyvin vahva.

"Hänen näkemyksiään kuunnellaan tarkasti. Hän on myös yksiselitteisesti tukenut puoluejohtoa sen jälkeen, kun hän jätti puolueen puheenjohtajuuden. Itselläni on aina ollut hyvä yhteys ja syvä arvostus Sipilää kohtaan."

