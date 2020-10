Liikenneministeri Timo Harakka väläyttää alueellista bensaveroa – nykyvero epäoikeudenmukainen, mutta kilometriveroon ei voida siirtyä vielä lähivuosina

Petteri Kivimäki

Sorateillä, jotka eivät paljon saa yhteiskunnan rahaa, pitäisi veron olla alempi kuin moottoriteillä, paljon pikkuteitä ajava muurari Petteri Stubb Jyväskylästä arvioi ministeri Matti Vanhasen tavoin. Nykyinen polttoainevero on jo tavallaan kilometrivero. Liikenneministeri Timo Harakka pitää bensaveroa epäoikeudenmukaisena paljon maaseudulla ajavia kohtaan.

"Nykyinen bensavero on epäoikeudenmukainen siellä, missä omalle autolle ei ole vaihtoehtoja", liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoo. Hän on samaa mieltä valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) kanssa siitä, että tieliikenteen maksujen tulisi jakautua oikeudenmukaisemmin.

Harakan mukaan nyt pohditaan lähivuosien ratkaisuja. "Teen kovasti töitä sen eteen, että polttoaineen hinta voisi määräytyä myös alueellisesti, samoin mahdollisen hinnannousun kompensointi, jotta oikeudenmukaisuus varmistettaisiin."

Vanhanen kertoo kolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa, että hän on pitkään pohtinut mallia, jossa nykyinen alueellisesti pitkien matkojen Suomea syrjivä polttoainevero voitaisiin korvata kilometriverolla. Kiirettä siihen ei ole.

Biopolttoaineet ovat Harakan mukaan keskeisessä roolissa, kun liikenteessä on tarkoitus siirtyä päästöttömiin vaihtoehtoihin.

"Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kok.) esittelemä satelliittipaikannukseen perustuva tiemaksu oli varsin epäsuosittu, eikä käytännöllistä teknologiaa taida olla käytössä vuosikausiin. Tämän ongelman Vanhanen totesikin", Harakka kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hallituksen tavoite on puolittaa tieliikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä, mihin voidaan tarvita myös verotuksen kiristämistä. "Kaikki muut keinot ovat kuitenkin ensisijaisia päästövähennysten saavuttamiseksi", Harakka toteaa.

Vanhanen toteaa kolumnissaan, että hän on testannut ihmisillä ajatusta kilometriverosta, jossa kilometrit olisivat erihintaisia ajan ja paikan mukaan. "Tieosuuksilla, joille yhteiskunta osoittaa kilometriä kohden hyvin vähän kunnostusrahoja, maksu voisi olla esimerkiksi kymmenesosa moottoriteiden tai katujen maksusta. Maksussa voitaisiin myös jyvittää joukkoliikenteen olemassaolo tai sen puuttuminen."

"Meillä ei ole tulenpalavaa kiirettä korvata polttonesteen kautta tapahtuvaa verotusta uudella järjestelmällä. Pitkällä aikavälillä se on kuitenkin edessä sähkön, biokaasun ja vedyn saadessa suuremman roolin liikenteen energialähteenä", Vnhanen toteaa.

Autoliitto vastustaa satelliittiperusteista verotusta muun muassa sen kalleuden vuoksi.

"Mikäli autoilijoilta kerättäviä veroja halutaan poliittisilla päätöksillä muuttaa aluepainotteisiksi, niin se voidaan toteuttaa ajoneuvoveron porrastamisella. Tähän ei tarvita satojen miljoonien investointeja ja kymmenien miljoonien jatkuvia operointikustannuksia”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen lataa.

"Vastaavia paikannusmalleja on haudattu viimevuosina useaan otteeseen. Joka kerta on todettu, että järjestelmän hyöty-kustannussuhteessa ei ole mitään järkeä 5,5 miljoonan ihmisen maassa."

”Satelliittipaikantamiseen perustuvan tieveron rinnastaminen Koronavilkku-sovellukseen, jonka on kerrottu toimivan keräämättä paikkatietoa, on vastuutonta. Kyseessä on täysin eri asia", Nieminen huomauttaa.

”Valtion omistamien teiden liikennesuoritteesta sorateiden osuus on kolme prosenttia. Vilkkaasti liikennöidyillä teillä ajavat maksavat erilaisten verojen muodossa käyttämiensä teiden kunnossapidon ja paljon muuta.”

Kilometrivero olisi Vanhasen mukaan korkeampi toimivan joukkoliikenteen alueella. ”Kuka määrittelee, missä on toimiva joukkoliikenne? Edes pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne ei toimi joka suuntaan. Auto on usein kaupungeissakin ainoa tapa saada asiat hoidetuksi”, Nieminen sanoo.

”Helsinki ajaa nyt ruuhkamaksuja kovalla kiireellä. Helsinki-verossa tavoitteena on saada muiden kuntien asukkaat maksamaan veroja Helsinkiin. Sama suunnitelma on alueellisen tieveron takana eli verot naapurin maksettavaksi”, Nieminen pauhaa.

