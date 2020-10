"Ensimmäistä kertaa miessukupolveen joku Valkoisessa talossa kuuntelee farmaria" – viljelijöiltä tulossa äänivyöry Trumpille, MT:n avustaja ennustaa

Edes kaupan häiriöt, romahtaneet viljan hinnat ja maatilojen lisääntyneet konkurssit eivät ole vaikuttaneet Donald Trumpin suosioon. Jos presidentti jatkaa vaalien jälkeen, kauppapolitiikan linja säilyy mutta tekotapa on arvoitus.

Minnesotalaisesta karkkikaupasta voi ostaa mukaansa presidentillisiä makeisia ensi tiistaina 3. marraskuuta pidettävien presidentinvaalien tulosvalvojaisiin. Jos ero äänimäärissä on selvä, tulos voi selvitä nopeastikin. Donald Trump on kuitenkin sanonut, että vaaliprosessi päättyy korkeimpaan oikeuteen, minkä takia hän täytti korkeimman oikeuden vapaana olevan tuomariviran juuri ennen vaaleja.

Yhdysvaltalaisen Farm Futures -lehden syyskuun kyselyssä 75 prosenttia viljelijöistä kertoi äänestävänsä Donald Trumpia.

Trumpin kannatus on jopa vahvistunut viime vuosista. Kiinan kauppasodan alkamisen jälkeen 2018 kannatus vajosi 60 prosenttiin.

Farm Progress ja Farm Futures -julkaisujen sisällöistä vastaava Mike Wilson pitää Trumpin ulostuloja joskus epäpresidentillisinä. Trump on aiheuttanut esimerkiksi twiiteilään kohun toisensa jälkeen.

"Hän on kuitenkin kerta toisensa jälkeen kamppaillut yhdysvaltalaisen farmarin puolesta. Ensimmäistä kertaa moneen sukupolveen maaseudun asukkaat aidosti tunsivat, että joku Valkoisessa talossa kuuntelee heitä", Wilson sanoo.

Hän arvioi, että moni tuottaja näkee Joe Bidenin poliittisten teemojen lisäävän pelkoa ja epävarmuutta.

"Bidenin tehtävä on viimeisen viikon aikana vakuuttaa maaseudun äänestäjiä siitä, että ääni hänelle ei merkitse lisää veroja ja säätelyä."

Wilson arvioi, että Trump saa äänivyöryn farmareilta.

"Mutta koska viljelijäväestö kattaa vain kaksi prosenttia koko väestöstä, voi aidosti kysyä, onko sillä tuella todellista vaikutusta vaalien tulokseen."

Bidenillä on gallupeissa Trumpiin tuntuva etumatka.

Mike Wilson on MT:n avustaja Yhdysvalloissa.

Presidentti Trumpin neljä vuotta Valkoisen talon johdossa on näyttäytynyt poikkeavana aikana aiempiin presidentteihin verrattuna.

Sovittelevan puheen tilalla on nähty Trumpin jo tavaramerkiksi tulleita äkäisiä ja loukkaavia heittoja milloin mihinkin suuntaan.

"Vaatimattomuus on loistanut poissaolollaan. Trump tekee asioita provosoinnin kautta, mikä on ollut epätyypillistä presidentiltä", luonnehtii kauppapolitiikasta vastaava johtaja Juha Ruippo MTK:sta.

Yleensä kauppapolitiikassa tavoitellaan win-win-ajattelua, jossa kaikki osapuolet saavat hyötyä neuvottelutuloksesta.

"Nyt ei näin ole ollut. On ensin luotu isoja ongelmia, joita USA on Trumpin sanomana sitten ratkaissut."

EU:n ja USA:n kauppasuhteissa on ollut hankausta, mutta esimerkiksi niin sanotuista immateriaalisista tekijänoikeuksista kumpikin ovat samoilla linjoilla kiinalaista puhelin- ja verkkolaiteyritys Huaweita kohtaan.

"Siinä on kyse kahdesta asiasta. Siitä, miten yhtiön teknologia on oikeastaan syntynyt ja siitä, miten lähellä valtiota ja valtio-omisteisuutta Huawei voi olla. Pysyvätkö tiedot vain systeemin rakentaneen yhtiön hallussa?"

Eurooppalainen lentokonevalmistaja Airbus ja yhdysvaltalainen Boeing ovat kumpikin saaneet tuomion maailman kauppajärjestö WTO:lta liikaa maksetuista valtiontuista.

USA:n asettamat rangaistustullit ovat voimassa niin kauan, kunnes EU ja Yhdysvallat pääsevät jonkinlaiseen sopimukseen niiden poistamisesta. Jos sopimusta ei synny, EU voi asettaa Boeing-tuomion perusteella rangaistustulleja USA:n tuotteille.

"Näitä kiistoja ratkotaan vasta vaalien jälkeen, kun uusi hallinto on työssään. Viimeksi, kun presidentti Trump tuli valtaan, uuden hallinnon rakentaminen kesti erikoisen pitkään, kuukausia."

Kauppakiistojen vaikutukset näkyvät Ruipon mukaan välillisesti myös Suomessa.

"Maatalous on yksi kauppapolitiikan teema. USA:n EU-tuotteille vuosi sitten asettama 25 prosentin tulli aiheutti sen, että eurooppalaiset maitotuotteet pyrkivät etsimään uusia markkinoita myös Suomesta."

USA:n kauppapolitiikassa tulee Ruipon arvion mukaan seuraavan neljän vuoden aikana näkymään tiedeperusteinen elintarviketuotanto, kuten geenimuuntelu ja vaikkapa broilerinruhojen kloorikäsittely salmonellaa vastaan.

"EU:ssa on eri lähestymistapa. Briteille on tullut brexitissä USA:n taholta kynnyskysymys siitä, irtautuvatko he myös EU:n ruokajärjestelmästä."

Kolme neljäsosaa yhdysvaltalaisista maanviljelijöistä kertoi syyskuussa äänestävänsä presidentti Donald Trumpin puolesta marraskuun presidentinvaaleissa, kertoi MT (21.9.).

Edes kaupan häiriöt, romahtaneet viljan hinnat ja maatilojen lisääntyneet konkurssit eivät ole vaikuttaneet asetelmaan.

"Vaikka republikaanien Farm Bureau -maatalousjärjestön jäsenet ovat ottaneet taloudellisesti takkiinsa, kovin kriittisiä ääniä saatikka irtautumisia ei ole tullut tietooni."

Ruipon mukaan demokraattien National Farmer's Union on ollut samalla linjalla.

"Ei siellä ole pidetty suurta ääntä, vaikka menetykset ovat olleet suurempia kuin WTO-maksimiin vedetyt tuet."

