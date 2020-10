Pääministeri Marin haluaisi muuttaa maalle – esteenä yksi henkilö: "Jatkan keskustelua"

Sanne Katainen

Sanna Marin laittaa mielellään itse ruokaa ja käy kaupassa, mutta työkiireiden takia aikaa siihen ei löydy niin paljon kuin toivoisi.

Pääministeri Sanna Marin, 34, (sd.) haaveilee muutosta maalle vielä jonakin päivänä.

”Suomen maaseutu on valtavan kaunista, ja varmasti moni meistä elämänsä eri vaiheissa pohtii, että olisi mukava asua ainakin jossakin elämän vaiheessa maalla. Minusta olisi arvokasta kokea vuoden kiertokulku maaseudulla. Oma mieheni ei ole asiasta vielä innostunut, jatkan keskustelua. Olemme puhuneet tästä jo vuosia, ehkä jonakin päivänä tämäkin haave voi toteutua.”

Puoliso Markus Räikkösen suvulla on sukutalo Hämeenkyrössä.

”Toistaiseksi hän on halunnut asua kaupungissa, mutta elämässä tulee erilaisia vaiheita, ja on hyvin mahdollista, että jonakin päivänä voimme asua hetken myös maaseudulla.”

Marin asuu perheineen pääasiassa Tampereella, missä myös kaksivuotias tytär on päiväkodissa. Pääministerin lisäksi muu perhe viettää pääministerin virka-asunnolla Helsingin Meilahdessa lähinnä viikonloppuja.

Moni suomalainen on korona-aikana halunnut kokeilla etätyötä kakkosasunnollaan maalla, ja osa laittaisi mielellään lapsensa siellä osan vuodeksi päivähoitoon tai kouluun. Hallitus ei kuitenkaan jatka edellisen hallituksen selvitystä kaksoiskuntalaisuudesta eli verojen maksamisesta kesämökkikuntaan.

”Ymmärrän ajatuksen kuntien näkökulmasta, mutta tähän liittyy monia oikeudellisia haasteita. Uskon kuitenkin, että monipaikkaisuus lisääntyy ja etätyö tarjoaa siihen mahdollisuuksia. Toki ihminen voi valita oman kotikuntansa.”

Pääministeriys on luonnollisesti muuttanut Marinin perheen arkea ja ruuanlaittoa.

”Laitan mielelläni itsekin ruokaa ja käyn kaupassa, mutta työkiireistä johtuen en niin usein kuin toivoisin”, Marin tunnustaa.

”Mieheni ja minä olemme kasvissyöjiä, joten meillä syödään paljon kasvisruokaa eli kotimaisia vihanneksia ja kasviksia ja kotimaisesta viljasta tehtyjä tuotteita. Emme ole vegaaneja, vaan käytämme myös maitotuotteita. Tyttäremme on sekasyöjä. Hänellä on hyvä ruokahalu, ja hänelle teemme usein ihan perinteisiä suomalaisia ruokia.”

Pääasiassa valinnat kohdistuvat kotimaisiin tuotteisiin, joiden alkuperän pääministeri tarkistaa joutsenlipusta ja tuoteselosteista.

”On todella arvokasta, että Suomessa on hyvää ja puhdasta ruokaa. Voimme olla ylpeitä suomalaisesta maataloustuotannosta ja sitä on hyvä tukea suosimalla kotimaista.”

Asia on myös puolueelle tärkeä.

”Meille on tärkeää, että Suomessa on tulevaisuudessakin laadukasta ja vahvaa ruuantuotantoa. Olemme nähneet koronakriisin aikana, kuinka valtavan tärkeä omavaraisuus on huoltovarmuudenkin näkökulmasta. Ruoka on ihmisten perustarve. Kannan myös huolta maataloustuottajien jaksamisesta. Kyse on raskaasta ammattityöstä, joka ansaitsee arvostusta.”

Marinin mukaan koronakriisi on näyttänyt Suomen haavoittuvuutta muussakin tuotannossa, koska olemme riippuvaisia ulkomaisista hankintaketjuista ja työvoimasta. Tilanne syynätään nyt tarkasti.

”Meillä olisi huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeää olla tietyt avainalat turvattu kotimaisen tuotannon ja työvoiman osalta. Kysymys ei ole yksinkertainen, mutta huoltovarmuusnäkökulmaa ei voida sivuuttaa. Tätä tullaan punnitsemaan kriisin jälkeen entistä tarkemmin lainsäädännön, kansantalouden ja yhteiskunnan näkökulmasta.”