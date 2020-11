Petteri Orpo haluaa minimoida turvapaikanhakijoiden määrän – syyttää keskustaa vasemmiston tukipuolueeksi

Jaana Kankaanpää

Kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta ei liikene ymmärrystä keskustalle. "Tämän hallituksen talouspolitiikan jälkiä siivoamme vielä pitkään."

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa Suomeen.

"Turvapaikanhakijoiden määrä pitää saada minimoitua. Ihmisten auttaminen ei voi perustua vain siihen, että autetaan niitä vahvimpia, jotka pääsevät Suomeen. Suunnataan apu sinne, missä sitä tarvitaan", hän sanoo MT:n haastattelussa

Ulkomaista työvoimaa tarvitaan Orpon mukaan myös muualla kuin maa- ja metsätalouden töissä.

"Minusta pitäisi puhua kansainvälisestä rekrytoinnista. Me tarvitaan Suomeen lääkäreitä, insinöörejä, huippututkijoita, hitsaajia, puutarha-alan työntekijöitä. Voi olla, että tarvitaan kohta metsäkoneen kuljettajia, jos omasta takaa ei nuoria riitä."

Kokoomuksen kannatus on viimeisissä mittauksissa pudonnut noin 17 prosenttiin. Orpo tietää, että nousta pitäisi ja jatkaa juoksua. Mutta koronan aikaan oppositiosta on vaikea hakea vauhtia, kun kansa on tottunut kuuntelemaan hallitusviisikkoa viikosta toiseen kotisohviltaan.

"Meillä korona jyllää päällä. Se antaa poikkeuksellisen tuen hallitukselle. Meidän kaikkien pitää yhdessä hakea koronan vastaiseen työhön ratkaisuja. Automaattista oppositiossa kasvamista ei ole. Kasvu tehdään vain kovalla työllä."

Kokoomus yrittääkin hartiavoimin kirkastaa sanomaansa. Orpon mukaan kokoomuksen kovin vastus ei ole oppositiossa, vaikka moni epäileekin perussuomalaisten vieneen myös kokoomuksen kannattajia.

"Kyllä kokoomuksen vastus ennen kaikkea tulee politiikan sisällön kautta. Se on vasemmistohallitus ja sen pönkämiehenä istuu kepu", lataa Orpo.

"Maassa ei olisi vasemmistohallitusta ilman keskustapuoluetta. Minun on edelleen vaikea ymmärtää sitä, että keskusta sulattaa tämmöisen vasemmistopolitiikan. Kyllä meidän vastus on hallitus ja hallitusta pitää haastaa uskottavalla vaihtoehtona."

Perussuomalaisten kanssa kisaaminen ei Orpolta saa innostunutta vastaanottoa. Ennemmin puheenjohtaja haluaa tehdä suurimpaan oppositiopuolueeseen pesäeroa.

"Ei tää homma persuja vilkuilemalla etene. Populistipuolueeksi kokoomus ei ryhdy. Me ollaan keskustaoikeistolainen maltillinen puolue. Meillä on selkeä asialinjan vaihtoehto."

Petteri Orpo muistuttaa, että kokoomus on perinteinen koko maan puolue. Orpo kieltää ehdottomasti, että puolue olisi kompuroinut flirttailemalla liikaa kaupunkien suuntaan.

"Kokoomus ei kaupungista. Me emme halua kiihdyttää kaupungistumista. "

Kokoomus esitteli kuitenkin syksyllä poliittisen tavoiteohjelmansa, jossa puhutaan kaupungistumisesta.

"Ohjelman yksi otsikko on kaupungistuminen, jota on Suomessa ja maailmalla tapahtunut kymmeniä vuosia. Tietenkin siihen pitää olla kanta. Meidän pitää pystyä rakentamaan hyviä, elinvoimaisia ja moderneja kaupunkeja jo kaupunkeihin muuttaneille. Me emme halua kiihdyttää kaupungistumista, vaan rakentaa hyviä kaupunkeja, sillä kaupungeissa asuu 70 prosenttia suomalaisista."

Aikoinaan maa- ja metsätalousministerinäkin toiminut Orpo tuohtuu hiukan epäilyistä, että puolue olisi kääntänyt samalla selkänsä maaseudulle.

"Kolikon toinen puoli on se, että meillä on autioituvat kylät, suljetut kyläkoulut ja kiinnipistetyt kaupat, laskevat asuntojen arvot. Se on se kolikon toinen puoli, joka on ollut meneillään riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat olleet hallitusvastuussa milloinkin. Meillä on selkeä näkemys ja toimenpiteitä siitä, miten kehitykseen saadaan muutos."

Orpo esittelee kokoomuksen tavoiteohjelmaa, josta nostaa esiin neljä sivua kaupunkipolitiikasta ja reilut kaksi sivua maaseutupolitiikasta.

"Maaseutu ja kaupunkipolitiikka menevät tässä ristiin ja rastiin. Ne liittyvät kaiken aikaa toisiinsa. Me ymmärrämme kokoomuksessa kolikon molemmat puolet. Me haluamme, että koko Suomi on elinvoimainen."

Kokoomuksen puheenjohtajan mielestä juuri nyt on maaseudun kohtalon hetki. Nyt pitäisi suunta kääntää kohti uusia mahdollisuuksia.

"Koronan aikaansaama työntöliike maaseudulle ja ihmisten haluama elämäntavan muutos on ilahduttavaa."

"Kymmeniä vuosia on hoettu, että maaseutu vaan kuolee. Suomalaiset luonnonvarat: ruoka, metsät, vedet, puhdas ilma ja kaivannaiset, ne ovatkin yhtäkkiä maailman trendien huipulla. Sellainen on lähtökohtana niin vahva, että sen päälle voidaan rakentaa."

Petteri Orpo näkeekin muutoksessa mahdollisuuksia juuri kokoomuksen politiikalle.

"Nämä ilmiöt mahdollistavat, että nyt pystytään rakentamaan uudenlaista maaseutua. Se hidastaa kaupungistumista ja antaa mahdollisuuksia elinvoiman ylläpitämiselle. Jos ei ole elinvoimaa eli yritystoimintaa maaseudulla ja harvaan asutuilla alueissa Suomessa, silloin ei ole palveluita eikä uskoa tulevaan."

Ratkaisuna Orpo näkee yritykset ja yrittämisen laajan tukemisen. Hän muistuttaa, että maaseutuyrittäjyyden ei tarvitse olla enää suoraan maatalouteen, metsätalouteen tai biotaloustuotantoon liittyvää.

"Maaseudulla voi tämän päivän tietoliikenneyhteyksien avulla pyörittää lähestulkoon mitä liiketoimintaa tahansa. Tietotyöläiset voivat tehdä hyvin työnsä Puolangalta Kalamajärven rannalta. Minulla on mökki siellä."

