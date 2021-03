AKT:sta SAK:n johtajaksi siirtyvä Marko Piirainen: "Paikallinen sopiminen ei leviä metsäteollisuudesta"

Vesa-Matti Väärä

AKT:n puheenjohtajana vuodesta 2012 toiminut Marko Piirainen siirtyy SAK:n johtajaksi huhtikuun alusta.

AKt:n puheenjohtajana vuodesta 2012 toiminut Marko Piirainen siirtyy SAK:n johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Piiraisen vastuualueita SAK:ssa huhtikuun alusta ovat toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, strategisen suunnittelun organisointi, henkilöstöpolitiikka, sijoitustoiminta, talous- ja palkkahallinto, tietohallinto sekä toimistopalvelut.

SAK on Piiraiselle tuttu, sillä hän on kuulunut SAK:n hallitukseen ja sen työvaliokunnan jäsenenä joulukuusta 2012.

AKT:ssa Piirainen ennätti olla eri tehtävissä vuodesta 1998. Puheenjohtajuutta kuljetusalojen liitossa AKT:ssa hän on hoitanut vuodesta 2012 eli lähes yhdeksän vuotta.

AKT:n kauden saavutuksistaan Piirainen on ylpeä liiton laajentumisesta vuonna 2015 Suomen lentomäntien- ja stuerttien SLY:n suuntaan. Lopulta vuonna 2017 SLY liittyi yhteisöjäsenestä AKT:n valtakunnalliseksi ammattiosastoksi.

"Vuonna 2018 perustimme Kuljetusliitot KL -kattojärjestön keskeisten sak-laisten kuljetusliittojen kattojärjestöksi", Piirainen mainitsee toisen AKT-ajan viime vuosien keskeisen virstanpylvään edunvalvonnassa.

AKT on tavaraviennin ja kuljetusalan avainliittona onnistunut saamaan työehtosopimuksiinsa omat lisänsä ja prosenttinsa. Kiky- tunnit ja -sopimus ei koskaan koskettanut AKT:n sopimusaloja:

"Pystyimme pysymään Sipliän hallituksen kiky-höpötysten ulkopuolella."

AKT:n nykyinen tes-sopimus on voimassa tammikuuhun 2023.

Metsäteollisuus ry ilmoitti viime syksynä, ettei se enää jatkossa tee alaa koskevia valtakunnallisia työehtosopimuksia.

Marko Piirainen arvioi Maaseudun Tulevaisuudelle, että Metsäteollisuuden irtiotto kohti paikallisia ja yrityskohtaisia sopimuksia jää yhtä toimialaa koskevaksi ja väliaikaiseksikin:

"En näe, että lähiaikoina muutos olisi iso tai leviäisi (muille aloille). Metsäteollisuuden teollisuudenhaaraan voi hyvinkin olla paluuliikennettä tulossa – jollei seuraavalla sopimuskierroksella niin sitä seuraavilla."

Piiraista SAK:n hallinto-osaston johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi kysyi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Tehtävää nykyisin hoitava johtaja Eija Hietanen jää eläkkeelle kesän kynnyksellä.

SAK:n johdossa on muutenkin ollut vaihtuvuutta, kun järjestön 1. varapuheenjohtaja Matti Huutola siirtyi eläkkeelle viime kesänä. SAK:n hallituksen varapuheenjohtajaksi järjestön edustajisto valitsi viime elokuussa Katja Syvärisen. Syvärinen toimi vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 1999–2003.

Piirainen kuvaa siirtymistään SAK:hon "innostavaksi":

"Järjestö on rakennettu vahvalle pohjalle ja on ylivoimaisesti suurin palkansaajien edunvalvoja sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja Suomessa. Järjestössä on paljon huippuluokan asiantuntijuutta ja osaamista", Marko Piirainen toteaa.

Puheenjohtaja Eloranta kehuu Piiraisen osaamista ja taustaa talous- ja hallintotehtävistä sekä yhteiskunnallisesta verkostosta. Lisäksi hän vahvistaa SAK:n johtoryhmän toimialaosaamista.

Piiraisen vastuulla on myös SAK:n strategian suunnittelu ja toteutus. Ammattiliittojen järjestäytymisasteet ovat olleet trendinomaisessa laskussa, myös AKT:n jäsenmäärä on laskenut. Työelämä on muuttunut ja työsuhteet lyhentyneet. Tavoittaakseen nuoret Piirainen näkee myös ammattiyhdistysliikkeen tarvitsevan uudenlaista tiedottamista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kun työpaikkakokouksetkin ovat menneet verkkoon, myös ay-liikeen on oltava siellä läsnä.

AKT:n vt. puheenjohtajana toimii huhtikuun alusta 1. varapuheenjohtaja Pekka Lehtonen. AKT:n seuraava edustajakokous on vuoden 2022 kesäkuussa. Tarvittaessa myös järjestön valtuusto voi sitä ennen valita uuden puheenjohtajan.