Lihankulutuksen puolittaminen jakoi puolueita eläinjärjestöjen kyselyssä – keskusta vastusti eniten, perussuomalaiset ja kokoomus osittain tavoitteen kannalla

Jaana Kankaanpää

Eläinjärjestöjen tavoitteena on puolittaa lihankulutus julkisissa ruokailuissa vuoteen 2026 mennessä.

SEY Suomen eläinsuojelu ja Animalia ovat kuntavaalien alla selvittäneet puolueiden kantoja eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Eläinsuojelumyönteisimmiksi puolueiksi nousivat vihreät, vasemmistoliitto, eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue.

Järjestöjen tekemään puoluekyselyyn vastasi yhteensä 11 puoluetta eli kaikki eduskuntapuolueet ja kaksi puoluetta eduskunnan ulkopuolelta.

Kyselyssä eniten mielipiteitä jakoi lihan kulutuksen puolittaminen julkisissa ruokailuissa vuoteen 2026 mennessä.

Nihkeimmin tavoitteeseen suhtautui keskusta. Osittain tavoitteen kannalla olivat perussuomalaiset, kokoomus, ruotsalainen kansanpuolue, kristillisdemokraatit ja liike nyt. Niitä myönteisemmin suhtautui sosiaalidemokraatit. Täysin tavoitteen kannalla olivat vihreät, vasemmistoliitto, eläinoikeuspuolue ja feministinen puolue.

"Kunnilla ja siten kuntapäättäjillä on iso rooli ilmastokriisin hillitsemisessä. Eläinperäisen ravinnon tuottaminen aiheuttaa 60–70 prosenttia ruoan ilmastopäästöistä. Sen lisäksi, että lihankulutuksen vähentäminen parantaa eläinten asemaa, joukkoruokailujen muuttaminen kasvispainotteisemmiksi vähentää kuntien ilmastopäästöjä, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs tiedotteessa.

Keskusta vastusti puolueista eniten myös eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelimen perustamista ja eläinsuojeluvalvonnan lisäämistä.

"On rohkaisevaa, että kaikilla eduskuntapuolueilla on eläinpoliittiset linjauksensa myös kuntatasolla. Tämä kertoo eläinten hyvinvoinnin kasvaneesta painoarvosta yhteiskunnassamme", sanoo SEY:n toiminnanjohtaja vs. Maria Lindqvist.

Puolueista kaikki muut paitsi keskusta olivat täysin tai osittain sitä mieltä siitä, että kuntien pitäisi ottaa enemmän vastuuta populaatiokissaongelman hoitamisesta. Keskusta oli väittämästä osittain eri mieltä.

Järjestöt avaavat Eläinpoliittisen vaalikoneen äänestäjille 10.3. Nyt vaalikone on auki ehdokkaille.