Sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee lännestä alkaen Lauantaina ja sunnuntain vaihteessa on uutta lunta satanut lähes koko maassa. Alkuviikoksi sää on poutaantumassa ja kevättalvinen aurinko pääsee paistamaan monin paikoin.

Jaa Kuuntele

Alkuviikosta on luvassa auringonpaistetta. Kuva: Suvi Jylhänlehto

Juha Jantunen

Lounais-Suomessa noin kuukauden kestänyt pakkasjakso päättyi lauantaina, kun lämpötila nousi korkeimmillaan vähän nollan yläpuolelle. Edellisen kerran nollan yläpuolelle on päästy maan etelä- ja länsiosassa 19. ja 20. tammikuuta. Suojakelejä ei ole kuitenkaan lähipäivinä tiedossa, vaan sää kylmenee jo sunnuntaista alkaen uudelleen.

Lämpötilan vuorokausivaihtelu on kuitenkin helmikuun lopussa suurta, joten päiväsaikaan pakkanen heikkenee huomattavasti yön ja aamun lukemista. Alkuviikolla etelän kylmimmät lukemat vaihtelevat -10 ja -20, pohjoisessa -15 ja -30 asteen välillä. Päivällä lämpötila nousee yleisesti -3 ja -12 asteen välille.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lumisateet poistuvat jo sunnuntain aikana suureksi osaksi itään ja pilvisyys vähenee lännessä ja pohjoisessa. Idässä lunta sataa päivällä vielä yleisesti. Vaikka aurinko pääsee päivällä lämmittämään monin paikoin, niin puuskainen luoteeseen kääntyvä tuuli kylmentää omalta osaltaan.

Alkuviikko näyttää poutaiselta ja osittain myös aurinkoiselta pakkassäältä koko maassa. Viikon puolivälin jälkeen on merkkejä pitkäaikaisemmasta muutoksesta lauhempaan suuntaa, ehkä niitä suojakelejäkin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

Siirry tästä MT:n sääpalveluun.