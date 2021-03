Syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen ulkoministeri Pekka Haaviston liikennekäyttäytymisasiassa – ministeri välttyy rikossyytteeltä

Kari Salonen

Pekka Haavisto on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) liikennekäyttäytymistä koskevassa asiassa.

Esitutkinnassa Haavistoa epäiltiin kahdesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Haavisto on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Etelä-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjä Kaisa Ahlan eilen keskiviikkona tekemän päätöksen mukaan todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi ei ole olemassa. Asiaa Ahla perustelee sillä, että esitutkinnassa käsitellyssä ensimmäisessä suojatietilanteessa on työmaa, jonka takia suojatie on poistettu käytöstä, eikä jalankulkijalla ole oikeutta ylittää tietä kyseisessä kohdassa. Jalankulkija on tien sivussa ja Haavisto hidastaa ajovauhtiaan tilanteessa. Tilanteessa ei siten syyttäjän mukaan edes synny minkäänlaista vaaratilannetta väärässä paikassa olevalle jalankulkijalle, eikä kenellekään muullekaan.

Toisessa suojatietilanteessa suojatiemaalaukset ovat tiessä ja suojatiekyltti on poistettu toiselta puolelta katua.

"Toisella puolella tietä kyltti edelleen on, joten on epäselvää, onko suojatie ylipäänsä käytössä vai ei", syyttäjä huomauttaa päätöksessään.

Tienkäyttäjä on tapahtumahetkellä vallinneissa olosuhteissa perustellusti saanut syyttäjän mielestä olla siinä käsityksessä, että suojatie on poistettu tilapäisesti käytöstä.

"Joka tapauksessa Haavisto on noudattanut tilanteessa varovaisuutta ja hidastanut vauhtiaan havaittuaan suojatiemaalausten eteen pysähtyneen valot päällä olevan pakettiauton ja jatkanut matkaa havaittuaan, ettei pakettiauton lähettyvillä ole jalankulkijoita", Ahla toteaa.

Lue lisää:

Seiska: Ulkoministeri Pekka Haaviston liikennekäyttäytyminen esitutkintaan