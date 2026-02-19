Säätyyppi muuttuu viikonloppuna – kuukauden kestänyt pakkasjakso päättyy Etelä-SuomessaVielä perjantaina Suomen yllä vaikuttaa korkeapaineen selänne ja muutokset säässä ovat maltillisia. Viikonloppuna lauha lounainen ilmavirtaus voimistuu ja lumisateet yleistyvät.
Eteläisimmän Suomen hiihtolomaviikko päättyy vaihtelevan sään merkeissä, kun vielä perjantaina Suomen yllä vaikuttava korkeapaineen selänne väistyy lauantain vastaisena yönä itään.
Seuraava hiihtolomaviikko alkaa lumisateiden säestämänä, kun säärintama lumisateineen liikkuu lauantain ja sunnuntaiyön aikana itään. Sunnuntaiaamun aikana viimeisimmätkin lumisateet väistyvät Etelä-Suomesta.
Lunta voi kertyä viikonlopun aikana Etelä-Suomessa paikoin yli 10 cm, joten lunta saattaa olla aurattavaksi asti. Maan keskivaiheilla sateet jäävät varsin vähäisiksi ja Lapissa lumikertymät ovat alle 5 cm.
Lämpötila on vielä perjantaina selvästi pakkasen puolella koko maassa, kylmintä on Lapissa. Lauantai on monin paikoin viikonlopun lauhin päivä. Aivan etelässä lämpötila kohoaa paikoin nollan yläpuolelle ja noin kuukauden kestänyt yhtämittainen pakkasjakso päättyy.
Viikonlopun jälkeen sään ennustettavuus näyttää toistaiseksi heikolta säätyypin ollessa hyvin vaihteleva.Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi
