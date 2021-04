MT-gallup: Tyytyväisyys Marinin hallituksen koronatoimiin laski vuodessa liki 20 prosenttiyksikköä – kaikkein pienin luottamus on maaseudulla asuvilla

Sanne Katainen

Luottamus hallituksen koronatoimiin on laskenut vuoden takaisesta tilanteesta ja myös tämän kevään aiemmista gallupeista. Helsingin messukeskuksessa oli helmikuussa paljon tyhjää, kun siellä avattiin rokotukset.

Pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa liki 55 prosenttia vastaajista pitää toimia onnistuneina. Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa hallituksen katsoo onnistuneen kutakuinkin joka toinen vastaaja.

Kiinnostavaa on, että maaseudun kunnissa ero mielipiteissä on selvin. 44 prosenttia ei luota hallituksen toimiin ja vain harvalla ei ole kantaa asiaan. Sukupuolten välillä on vajaan kymmenen prosenttiyksikön ero kyllä-vastanneiden kesken. Naisista heitä on 58 prosenttia, miehistä lähes puolet.

Sen sijaan ei-vastanneista on miehiä 42 ja naisia vain 27 prosenttia.

Kantaansa ei osannut sanoa naisista 15, kun taas miehissä epätietoisia on vajaa yhdeksän prosenttia vastaajista.

Ikäryhmistä kaikkein tyytyväisimpiä hallituksen koronatoimiin ovat yli 64-vuotiaat, joista kuusi kymmenestä vastaa kyllä. Eniten kielteisiä vastauksia tulee 44–54-vuotiaiden ryhmästä, joista 44 prosenttia vastaa kielteisesti. Ero kaikkiin muihin paitsi nuorimpiin vastaajaikäryhmiin on tässä kohdin yli kymmenen prosenttiyksikköä.

MT:n kyselyssä hallituksen koronatoimiin on eniten tyytymättömyyttä perussuomalaisia äänestävien joukossa.

Kyselyssä 18 prosenttia vastaa kyllä, mutta ei-vastauksien osuudeksi kertyy yhteensä 74 prosenttia.

Vuosi aiemmin tehdyssä kyselyssä perussuomalaisten äänestäjistä vielä 42 prosenttia piti hallituksen toimia onnistuneina. Tuolloin puolueen kannattajista puolet vastanneista piti asioiden hoitoa epäonnistuneena.

Nyt kokoomuksen äänestäjistä 34 prosenttia vastaa kyllä, 60 prosenttia ei. Vuosi sitten tyytyväisiä oli 73 prosenttia ja tyytymättömien määrä oli 22 prosenttia.

Keskustaa äänestävien vastaajien tyytyväisyys on 53 prosenttia. Vastanneista 38 prosenttia ilmoittaa nyt suhtautuvansa kielteisesti. Huhtikuussa 2020 kyselyyn vastanneista useampi kuin kahdeksan kymmenestä keskustalaisesta ilmaisi tyytyväisyytensä.

Tyytyväisimpiä ovat SDP:n ja vihreiden äänestäjät 92 prosenttia demareiden kannattajista mainituista vastasi kyllä ja kuusi ei. Vihreissä vastaavat luvut ovat 84 ja yhdeksän.

Vuosi sitten keväällä tehdyn kyselyn tuloksissa vahvinta tukea Marinin hallitus nautti SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien keskuudessa. SDP:n ja vasemmistoliiton äänestäjistä 96 prosenttia arvioi Marinin onnistuneen hyvin.

Maaliskuun puolivälissä Helsingin Sanomien teettämässä kyselyssä tyytyväisyys hallituksen toimiin oli vielä lähes kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalla (mt.fi 17.3.).

Vastaajista 63 prosenttia oli tuolloin erittäin tai melko tyytyväisiä pääministerin toimiin. Lehti kirjoitti, että erittäin tyytyväisten osuus on vähentynyt merkittävästi epidemian alkuajoista, mutta se oli pysynyt samana tammikuuhun verrattuna.

Kysely toteutettiin sen jälkeen, kun Suomessa päätettiin pahentuneen koronatilanteen takia siirtää kuntavaalit huhtikuulta kesäkuulle.

Kantar TNS Agrin tekemään kyselyyn osallistui 16–21. huhtikuuta yhteensä 1 054 kansalaista. Vastausten virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

