Olkiluoto 2:n sähköntuotanto on keskeytynyt vian vuoksiPakkanen paukkuu ja Olkiluoto 2 -laitosyksikkö vikaantui.
Olkiluoto 2:n sähköntuotanto keskeytyi tänään klo 10.59 reaktorilaitoksella havaitun vikatilanteen vuoksi, kertoo Teollisuuden Voima (TVO).
Laitosyksiköllä toteutettiin reaktorin tehonsäätöjärjestelmän ohjelmiston päivitystä, jonka yhteydessä tapahtui vikatilanne ja reaktoripikasulku.
Tämä tarkoittaa turvallisuustoimintoa, jossa laitosyksikön ydinreaktio pysähtyy automaattisesti ja sähköntuotanto keskeytyy, TVO:n tiedotteessa sanotaan. Tilanteessa laitos toimi suunnitellusti.
Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
Olkiluodossa OL1 ja OL3 -laitosyksiköt ovat tuotannossa normaalisti.
Tämän hetken arvion mukaan Olkiluoto 2 -laitosyksikkö palaa takaisin tuotantoon 3. tammikuuta kolmelta yöllä, TVO kertoo.Artikkelin aiheet
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