Tuhannet odottavat vielä sähköjen palaamistaSähkökatkot painottuvat Länsi-Suomen rannikolle, mutta myös Pirkanmaalla on paikoin runsaasti sähköttömiä talouksia.
Uudenvuodenpäivänä puolilta päivin sähköt olivat poikki noin 4 700 asiakkaalta, kertoo Energiateollisuuden sähkökatkokartta.
Yksittäisistä kunnista eniten sähköttömiä oli Kristiinankaupungissa, jossa 334 asiakasta oli vailla sähköä.
Kolmensadan kieppeillä oltiin myös Kokkolassa, Kruunupyyssä, Kangasalla ja Merikarvialla.
Valtaosa on Hannes-myrskystä asti useita päivä kestäneitä katkoja, mutta aivan uusiakin sähkökatkoja on ilmennyt paikoin.
Energiateollisuus tiedotti uudenvuodenaattona, että vaikea sää on pitkittänyt korjaustöitä. Sulan maan takia puita kaatui myrskyssä paljon.
