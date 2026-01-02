Kaikkonen esittää varainsiirtoveron väliaikaista poistamista asuntokaupan edistämiseksiKeskustan puheenjohtaja rahoittaisi kokonaisuutta perumalla valtionrahoituksen Länsirata-hankkeelta ja Vantaan ratikalta.
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esittää, että asunto- ja kiinteistökaupan varainsiirtovero poistettaisiin väliaikaisesti.
”Näin saataisiin seisovia vesiä liikkeelle asunto- ja kiinteistömarkkinoilla ja Suomen talouden pyöriä pyörimään”, Kaikkonen sanoi tiedotteessa.
Lisäksi Kaikkonen jakaisi taloyhtiöille kymmenen prosentin korjausavustuksen, aloittaisi homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjauksen ja laittaisi olemassa olevia maanteitä, kävely- ja pyöräteitä sekä raiteita kuntoon kautta maan.
Kokonaisuutta rahoitettaisiin perumalla valtionrahoitus Länsirata-hankkeelta ja Vantaan ratikalta.
"Ne ovat tässä tilanteessa liian kalliita hankkeita suhteessa hyötyihinsä", Kaikkonen arvioi.
