EU-komissio aikoo kieltää tuotantoeläinten häkit 2027 mennessä – turkiseläimet eivät ole komission listalla

Suomen kannalta olennaista on se, että turkiseläimet eivät näytä olevan mukana häkkikiellossa.

Juha Sinisalo

Komissio ei vielä kerro, millainen siirtymäaika häkkikieltoon on tulossa.

Euroopan komissio esittää vuoteen 2023 mennessä lainsäädäntöehdotuksen, jolla se aikoo kieltää tuotantoeläinten häkit EU:ssa.

Ehdotus tulee osaksi EU:n Pellolta pöytään -strategiaa, jolla EU tavoittelee entistä kestävämpää maataloustuotantoa vuoteen 2030 mennessä.

Komission ehdotus koskisi ainakin munivia kanoja, emakoita ja vasikoita, kaneja, broilereita, viiriäisiä, ankkoja ja hanhia. Komissio ei vielä kerro, millainen siirtymäaika häkkikieltoon on tulossa.

Suomen kannalta merkittävää on se, että turkiseläimet tuskin ovat tulevassa lainsäädäntöehdotuksessa mukana.

Euroopan parlamentin poliittisessa julistuksessa jäi epäselväksi, pitäisikö turkiseläimet saada häkkikieltoon mukaan.

Komission valmistelema uudistus on peräisin häkkikieltoon tähtäävästä End the Cage Age -kansalaisaloitteesta, joka keräsi viime vuosien aikana 1,4 miljoonaa allekirjoitusta eri EU-jäsenmaista.

Myös Euroopan parlamentti vaati kaksi viikkoa sitten EU-komissiota päivittämään eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön.

Komissio aikoo tehdä aiheesta vaikutustenarvioinnin. Komissio arvioi, että lainsäädäntö voisi tulla voimaan vuonna 2027.

Julkinen kuuleminen aiheesta järjestetään viimeistään vuoden 2022 alkupuolella, komissio kertoo.

"Kuten tämä aloite osoittaa, kansalaisten panoksella voi olla todellinen vaikutus: Tämä kansalaisaloite on johtamassa komission konkreettisiin lainsäädäntöehdotuksiin. Olemme kuulleet miljoonien ihmisten huolen tuotantoeläinten elinoloista ja vastaamme niihin", komissaari Věra Jourová tiedottaa.

Maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski painottaa, että viljelijöiden ei pitäisi joutua maksamaan yksin muutosten kustannuksia.

EU:n uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa muun muassa koronaelvytyspaketin kautta taloudellista tukea viljelijöille, jotta he voivat tehdä tiloilleen tarvittavia muutoksia. Komissio aikoo linkittää asian myös kauppasopimuksiin.

"Koska tämä on yhteiskunnallinen vaatimus, yhteiskunnan pitää tukea maanviljelijöitä. Meidän on myös varmistettava, että tuodut eläinperäiset tuotteet on tuotettu samojen eläinten hyvinvointistandardien mukaisesti, joita EU:n maanviljelijät soveltavat", Wojciechowski kommentoi.

MTK:ssa komission tiedotusta pidettiin odotettuna.

"Euroopan komissio otti odotetusti positiivisen kannan häkkikieltoaloitteeseen. Esitetty vaikutusten arviointi on välttämätön, jotta muutos kansainväliseen kauppaan ja kulutustottumuksiin tuodaan esille ja jotta muutokset olisivat kestäviä myös EU:n ulkopuolella", kotieläinasiamies Rauli Albert sanoo.

Albert ei usko, että häkeistä päästään eroon vielä vuonna 2027.

"Komissio näyttää parlamentin aikataulua pitävän haasteellisena ja siirtymäkausi venyy varmasti yli vuoden 2027."

