"On tärkeää nähdä EU:n ilmastotavoitteet vain minimitasona, joka Suomessa tulee ylittää", kommentoi ympäristöministeri Mikkonen

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) painottavat, että Suomen erityisolosuhteet esimerkiksi metsien käytössä ja talvimerenkulussa on huomioitava paremmin jatkoneuvotteluissa EU:n kanssa. Vihreät on eri raiteilla SDP:n ja keskustan kanssa siitä, mikä on Suomen linja suhteessa EU:n ilmastotavoitteisiin.