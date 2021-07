Suomelle 17,8 miljoonan tonnin nielutavoite, bioenergian korjuulle rajoituksia – EU:n historiallinen ilmastopaketti ehdottaa täyskäännöstä

Kimmo Haimi

Vaikka ilmastolainsäädäntökokonaisuus osuu moneen eri sektoriin, Suomen katseet kääntyvät erityisesti metsiin.

Euroopan komissio ehdottaa jäsenmaille yhteistä nielutavoitetta, joka johtaisi yhteensä 310 miljoonan hiilidioksiditonnin maankäyttösektorin ja metsätalouden päästöjen poistumiin 2030 mennessä. Suomelle tästä olisi tulossa uusi 17,8 miljoonan tonnin nielutavoite.

Tähän asti tavoite EU:ssa on ollut 225 miljoonan tonnin nielut.

Nielutavoite on osa komission tänään julkaisemaa historiallista ilmastopakettia nimeltään Fit for 55 (valmiina 55:een). Kyseessä on komission esitys, jota käsitellään vielä useita vuosia Euroopan parlamentissa ja jäsenmaiden neuvostossa.

Osana lakipakettia päivitetään kolme vuotta sitten valmistunut lulucf-asetus, joka koskee hiilinieluja sekä maankäytöstä aiheutuvia päästöjä.

Maankäytön ja metsien päästöjä ja poistumia kuvaava nykyinen lulucf-laskelma on monimutkainen laskentakokonaisuus. Sen pääideana on niin kutsuttu hiilinielujen vertailutaso, johon vaikuttavat vuosien 2000–2009 hakkuutasot.

Käytännössä jokainen jäsenmaa vertaa vuosien 2021–2025 todellisia nielujaan ennalta laskettuun vertailutasoon. Jos nielut jäävät vertailutasoa pienemmiksi, jäsenmaa joutuu ostamaan nieluoikeuksia muilta mailta.

Monella jäsenmaalla on ollut suuria vaikeuksia laskea vertailutasoa. Siksi komissio aikoo uudistaa sektorin päästöjen ja nielujen laskentaa.

Myös Suomi on kannattanut, että vertailutasomallin sijaan päästöjä ja nieluja katsottaisiin mieluummin ajantasaisen tiedon perusteella. Nykyisten lulucf-laskentatavan perusteella Suomen metsät ovat nipin napin nielun puolella.

Euroopan komissio ehdottaa tiukennuksia metsäbiomassan energiakäytön kestävyyskriteereihin. Tätä säädellään osana uusiutuvan energian lainsäädäntöä (red II).

Komissio ehdottaa rajoituksia siihen, millaisista metsistä puubiomassaa voitaisiin korjata energiaksi. Puubiomassan hankintaa energiantuotantoon tulisi rajoittaa luonnontilaisista metsistä sekä turvemailta, komissio sanoo.

Lisäksi komissio ehdottaa, että biomassa käytettäisiin sen korkeimman jalostusarvon mukaan. Sen mielestä tukkien, kantojen ja juurien käyttö energiatuotantoon tulisi lopettaa.

EU:n biomassan kestävyyskriteerejä olisi sovellettava myös pienempiin, viiden megawatin lämpö- ja sähkölaitoksiin. Aiemmin kriteerejä tuli noudattaa 20 megawatin ja sitä suuremmissa laitoksissa.

Uusiutuvan energian tavoitetta nostetaan niin, että sen osuuden tulisi EU-tasolla olla 40 prosenttia nykyisen 32 prosentin sijaan.

Ilmastopaketin taustalla on tavoite, jossa kasvihuonekaasupäästöt laskevat vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja nollaan vuoteen 2050 menneessä.

Komission Fit for 55-kokonaisuus sisältää useita lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat muun muassa päästökaupan uudistamista, maiden välistä taakanjakoa, maankäyttöä ja hiilinieluja, autojen päästörajoja, hiilitulleja sekä uusiutuvaa energiaa.

"Nykyinen fossiilitalous on saavuttanut rajansa. Tarvitsemme talouden, joka nojaa kiertotalouteen. Ilmastopakettimme vähentää päästöjä, säilyttää luontoa ja tuo uusia työpaikkoja. Tämä on meidän ja lastemme ja lastenlastemme tulevaisuuden kannalta pakollista. EU on valmis johtamaan muutosta", EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo.

Komissio esittää, että EU:n ulkorajoilla otetaan käyttöön hiilimaksut vuodesta 2026 alkaen. Niitä peritään EU:n ulkopuolisilta sementin, lannoitteiden, raudan ja teräksen, alumiinin sekä sähkön tuojilta.

Lisäksi kaikkien rekisteröitävien uusien autojen tulee olla päästöttömiä vuodesta 2035 alkaen.

EU:n metsästrategia julkaistaan perjantaina. Siitä on tulossa ylätason paperi, johon voidaan nojata aina, kun EU ottaa kantaa metsiin.

Komission julkaisema metsästrategia ottaa kantaa jäsenmaiden metsänhoitoon. Mukana on mainintoja EU-tason metsäsuunnittelusta sekä suositeltavista metsänhoitotoimenpiteistä. Komission mielestä avohakkuita tulisi välttää ja siirtyä "luonnonläheiseen metsänhoitoon".

