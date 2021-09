Hallituspuolueet löysivät sovun päästövähennyksistä – budjettiriihen tiedotustilaisuus kello 15

Pääministeri toivoi, että tänään löytyisi tahtoa kompromissiin. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Hallituspuolueet ovat löytäneet sovun budjettiriihen neuvotteluissa. Puolueiden puheenjohtajat kertoivat asiasta Helsingin Säätytalon portailla.

Viimeisenä ratkaisu löytyi ilmastotoimista. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan ratkaisun yksityiskohdista kerrotaan tiedotustilaisuudessa, joka on määrä pitää kello kolmelta iltapäivällä.

Pääministeri Sanna Marin sanoi aamulla, että pattitilanne hallituksen päästövähennyssitoumuksista on venynyt liian pitkäksi asian mittaluokkaan nähden. Hän kuitenkin totesi ennen neuvotteluiden alkamista Säätytalolla, että riihineuvottelut vievät sen aikaa kuin ne vievät.

Pääministerin mukaan kysymys oli nyt ennen kaikkea tahdosta päästä yhteisymmärrykseen.

"Kyse ei ole kovin suuresta erimielisyydestä, nyt on kyse siitä, löytyykö kaikilta puolueilta tahtoa ja kykyä muodostaa yhteinen kompromissi", Marin sanoi.

Pääministeri teki eilen poikkeuksellisen liikkeen ja jätti keskustan ja vihreät ratkomaan päästövähennyskiistaa keskenään. Yhteisymmärrystä ei kuitenkaan syntynyt, ja STT:n tavoittamien hallituslähteiden mukaan neuvotteluita jatkettiin pitkälti siitä, mihin ne keskiviikkona ennen kahdenkeskisiä neuvotteluja päättyivät.

Marinin mukaan seuraavaksi hallituspuolueiden oli määrä muodostaa kompromissiehdotus vihreiden ja keskustan jättämien esitysten pohjalta. Pääministeri toivoi, että tahtoa kompromissiin löytyisi tänään.

Marin toisti eilisen viestinsä siitä, että erimielisyydessä oli kyse 0,2 megatonnin päästövähennyksestä. Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo puolestaan sanoi eilen, että kyse oli pikemmin koko ilmastopaketin uskottavuudesta.

"Kyllä me puhumme 0,2 megatonnin päästövähennyksestä, jota tässä haetaan. Kyse on tietenkin myös siitä, mitkä ne keinot ovat, miten siihen päästään. Siinä mielessä kyse on koko tämän paketin kokonaisuudesta", Marin totesi.

Säätytalolle saapuessaan Ohisalo harmitteli keskustan poistumista kahdenkeskisistä neuvotteluista, joissa vihreät olivat valmiita olemaan "vaikka koko yön". Ohisalo korosti, että keskustan kompromissiesityksen lisäksi myös vihreät oli tuonut pöytään useita ehdotuksia, joilla päästäisiin vihreiden tavoitteeseen Suomen johdonmukaisesta ilmastopolitiikasta.

Ohisalo oli kuitenkin varovaisen toiveikas ratkaisun löytymisestä.

"Olemme täällä etsimässä ratkaisuja, me haluamme niitä löytää. Toivon, että kaikki muutkin haluavat sitä."

Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi, että Säätytalolla neuvoteltiin eilenkin tosimielellä ennen neuvotteluiden kariutumista. Saarikkokaan ei hätkähtänyt neuvotteluiden venymistä, kun ollaan sopimassa jopa vuoteen 2035 saakka ulottuvista toimista. Hänen mukaansa kärsivällisyyttä tarvitaan yhä.

"Meillä on aikaa ottaa nyt se hetki, että kaikki voivat vakuuttua, että neuvoteltu kokonaisuus, joka minusta olisi jo riittävän hyvä, voisi edetä maaliin asti."

Pääministeri Marinin ohella myös oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) peräänkuulutti tahtoa päästä kompromissiin. Hänen mukaansa asioista oli 99,9-prosenttinen yhteisymmärrys.

"Nyt on tämä viimeinen pienehkö kirjaus, joka vielä puuttuu. Se on periaatteellisesti varmasti tärkeä, mutta nyt on aika nähdä kokonaiskuva ja kantaa kokonaisvastuuta", Henriksson sanoi.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) ei hänkään ollut kriisitunnelmissa, vaan uskoi ratkaisujen löytymiseen. Anderssonin mukaan neuvotteluiden rajaaminen kahden puolueen välisiksi eilen oli kokeilemisen arvoinen keino, mutta hän korosti, että myös vasemmistoliitolla on vaatimuksia ilmastotoimiin liittyen.

"Selvää on myös se, että ratkaisut, paketit ja kompromissit neuvotellaan loppupeleissä viiden puolueen kesken ja niiden täytyy olla sellaisia, että kaikki voivat ne kuitata."