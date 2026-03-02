Lantmännen sinetöi yrityskaupan raaka-aineiden toimittajan kanssa – ”Yhdessä voimme kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa” Lantmännenin energiadivisioona valmistaa Ruotsissa vehnään ja kauraan pohjautuvia kasvipohjaisia elintarvikeraaka-aineita sekä toimii biojalostamotoiminnassa.

Kuvituskuva. Kuva: Carolina Husu

Uutiset | Elintarviketeollisuus Jukka Koivula

Maatalousosuuskunta Lantmännen on saattanut päätökseen Leipurin-yrityskaupan. Maatalousosuuskunta osti Leipurin Aspo Oyj:ltä, Lantmännen tiedottaa.

Leipurin on elintarvikeainesosien, raaka-aineiden ja pakastetuotteiden toimittaja, jolla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Leipurin tarjoaa lisäksi asiantuntijapalveluita leipomoille ja elintarviketeollisuudelle. Yrityksen vuosittainen liikevaihto on noin 133 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 160 henkilöä.

”Yrityskauppa tukee Lantmännenin strategiaa laajentaa ja vahvistaa elintarvikeraaka-aineiden arvoketjua. Kauppa luo vahvat edellytykset kasvaa sekä nykyisillä että uusilla markkinoilla”, Lantmännenin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Magnus Kagevik kommentoi.

”Leipurin laaja kaupallinen toiminta ja tuotekehitysosaaminen täydentävät osaamistamme elintarvikeraaka-aineiden kehittämisessä”, Lantmännenin energiadivisioonan johtaja Niklas Lindberg sanoo.

Osana Lantmänneniä Leipurin toimii erillisenä liiketoimintana Lantmännenin energiadivisioonassa, joka kattaa elintarvikkeiden raaka-aineisiin liittyviä toimintoja.

”Yhdessä voimme kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa pitkällä aikavälillä sekä vahvistaa asiantuntemustamme ja tarjontaamme yritysasiakkaille”, Leipurin toimitusjohtaja Miska Kuusela toteaa.

Lantmännenin energiadivisioona valmistaa Ruotsissa vehnään ja kauraan pohjautuvia kasvipohjaisia elintarvikeraaka-aineita sekä toimii biojalostamotoiminnassa. Divisioona rakentaa parhaillaan myös uutta tehdasta, jossa valmistetaan jatkossa herne- ja härkäpapupohjaista proteiinia.