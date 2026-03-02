Suomella on käsissään uusi loistava vientituote – toivottavasti siinä ei sorruta näpertelyyn Maailmalla kiinnostaa nyt turvallisuuden ja varautumisen Suomen malli.

Kuopion uusi Luola on moderni väestönsuoja, joka toimii tavallisesti liikuntatiloina. Kuva: Timo Villanen

Kommentti Eija Mansikkamäki

Suomen huoltovarmuusmalli kiinnostaa maailmalla, ja monikin taho havittelee siitä uutta suomalaista vientituotetta.

MT kertoi hiljattain (18.2.), että Kuopio valmistelee kokonaisturvallisuuden osaamiskeskusta (KotuOske) ja kansainvälistä näyttelykohdetta upouudesta ja modernista väestönsuojasta Luolasta (22.2.).

Maanantaina myös Elinkeinoelämän Keskusliitto kertoi uudesta toimijasta, Resilience Center Finlandista (RCF). Se on toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen johdolla valmisteltu vientituote, johon kootaan huoltovarmuuteen ja kriisinkestävyyteen liittyvää kaupallista osaamista.

Mukana on Huoltovarmuuskeskus, ministeriöitä ja alkuvaiheessa infra- ja muista yrityksistä muun muassa Destia, Digia, Elisa, Fortum, Millog, Patria ja Sisu. Mukaan mahtuu, mutta viennistä on oltava jo kokemusta. Lähetystöt maailmalla auttavat vierailu- ja ohjelmasuunnittelussa ulkomaisille vierailijoille.

Kiinnostus kannattaa muuttaa rahaksi.

Kuulostaa Kuopiolta ja perustekin on sama: Suomen käytännönläheinen kokonaisturvallisuuden malli kiinnostaa ja moni maa katsoo mallia meiltä. Kiinnostus kannattaa siis muuttaa rahaksi.

Herää kuitenkin huoli: kai suomalaiset osaavat nyt ponnistaa maailmalle yhdessä ja unohtaa poterot ja näpertelyn?

Liian monta kertaa kun ei ole osattu: jo vuosia sitten lihafirmat pyrkivät Kiinaan kukin omalla brändillään, vaikka taikasana Finland tai Nordic olisi voinut raottaa ovia ripeämmin.

Ruokavienti ylipäätään ei ole ole ollut kovinkaan yhtenäistä ja tuloksekasta siihen käytettyyn hanke-, messu-, vienti- ja verorahaan nähden kuin jos asialla olisi ollut yksi topakka taho ja Suomi-brändi.

Sama koskee matkailua: miksi myydä erikseen Saimaata, järvi-Suomea, Lappia ja saaristoa, kun matkailijalle voisi syöttää ensin Suomen ja vasta sitten kysellä, haluaako tämä lumilomalle vai soutelemaan kesäiselle järvelle?

Moni suomalainen suuryritys on päässyt maailmalle omana itsenään, mutta yhteishankkeiden tulokset eivät vakuuta.

Turvallisuuskokonaisuus onkin niin nerokas ja täysin oma keksintömme, että sen vientiä ei saa tyriä. Moni maa uusii nyt lakejaan eli tilausta avullemme on. Ruotsalaisia tai muita myyntitykkejä ei pidä päästää omimaan turvateemaa itselleen.

Jos tahtoa on, EK:n isot vientiyritykset, Kuopion alueosaaminen ja kaikki muutkin mahtuvat saman sateenvarjon alle.

Ainakin EK:n väki lupasi maanantaina ottaa maakuntien yrityksiä mukaan ja viedä vieraita Kuopioon, jos he haluavat. Tämä halu pitää nyt herättää. Vientipotentiaali on iso ja se säteilee Etelärannasta maakuntiin ja takaisin, vaikka euroista ei tässä vaiheessa vielä puhutakaan.