Iranin tilanne nostaa raakaöljyn ja kaasun hintaa – Finnairin kurssi sukelsiInvestointipankki Goldman Sachs arvioi Bloombergille, että jos merenkulku Hormuzinsalmen kautta katkeaisi kuukaudeksi, voi se merkitä kaasun hintojen tuplaantumista Euroopassa.
Lähi-idän epävakaa tilanne näkyi viikon alkaessa laajasti niin pörsseissä kuin öljykaupassakin.
Kovimman nousun kriisi kuitenkin aiheutti kaasun hintaan, jonka futuureissa nähtiin Euroopassa rajuin nousu sitten vuoden 2022. QatarEnergy ilmoitti sulkeneensa Iranin drooni- iskujen takia maailman suurimman nesteytettyä maakaasua (LNG) jalostavan Ras Laffan -tuotantolaitoksen, joka tuottaa noin viidenneksen maailman LNG:stä, kertoi Bloomberg. Jalostamo ei vaurioitunut iskuissa.
Suurin osa Lähi-idässä tuotetusta kaasusta viedään Aasiaan, mutta tuotantokatkoksesta syntyvä markkinahäiriö sysää hintoja nousuun kaikkialla maailmassa, myös Euroopassa. Viitelaatu TTF kallistui 45 prosenttia 46 euroon.
Iskujen sinkoillessa pörssikurssit lähtivät maanantaina laskuun kaikkialla. Wall Streetillä kaikki indeksit avautuivat iltapäivällä laskuun, ja miinuksella oltiin myös Euroopassa. Frankfurtissa yleisindeksi oli iltapäivällä 2,5 prosentin laskussa, Pariisissa luisuttiin 2,3 prosenttia ja Lontoossa 1,5 prosenttia.
Helsingin pörssin yleisindeksi piristyi iltapäivällä, ja lasku loiveni 0,2 prosenttiin.
Lähi-idän epävakaus vaikutti Helsingissä erityisesti tilanteen vuoksi lentojaan peruneen Finnairin kurssiin, joka rämpi iltapäivällä liki kymmenen prosentin alamäessä. Neste sitä vastoin vahvistui liki kuuden prosentin tahtia.
Öljyn hinnassa nähtiin maanantaina nousua, mutta jyrkin nousu tasaantui iltapäivällä.
Raakaöljyn Brent-laadun hinta kipusi kahdeksan prosenttia ja hipoi iltapäivällä 79:ää dollaria barrelilta. Pohjois-Amerikan viitelaatu WTI oli niin ikään hetkellisesti yli kymmenen prosentin nousussa maanantaina.
Öljyn hinnan on ennakoitu nousevan Lähi-idän epävakaan tilanteen vuoksi. Brent-laadun hinta oli koholla jo viime viikolla ennen iskuja.
Merkittävänä muuttujana on Hormuzinsalmi, jonka kautta kulkeva meriliikenne on uhattuna konfliktin vuoksi. Persianlahden Intian valtamereen yhdistävän Hormuzinsalmen kautta laivataan noin viidennes koko maailman raakaöljystä ja yhtä osuus nestekaasusta.
Vaikka Iran ei ole virallisesti sulkenut salmea, Iranin vallankumouskaarti on varoittanut kulkemasta kyseistä vesiväylää pitkin.
Sunnuntaina ainakin kahteen alukseen osui isku: yhteen Omanin ja toiseen Arabiemiraattien edustalla, kertoi brittiläinen merenkulkuviranomainen (UKMTO).
Iranin valtiollinen televisio puolestaan sanoi, että öljytankkeriin osui ja se oli uppoamassa sen yritettyä kulkea "laittomasti" Hormuzinsalmen läpi.
Suuret varustamot ovat jo vahvistaneet keskeyttävänsä laivojensa kulun reitillä.
Investointipankki Goldman Sachs arvioi Bloombergille, että jos merenkulku Hormuzinsalmen kautta katkeaisi kuukaudeksi, voi se merkitä kaasun hintojen tuplaantumista Euroopassa. Yhdysvallat voi kasvattaa tuotantoaan, mutta se tuskin pystyy paikkaamaan Qatarin jättämää aukkoa.
