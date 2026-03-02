Suklaalevyistä löytyi kovia muovinpalasia – älä syöMarabou Japp -suklaalevyjä ostaneita kuluttajia ohjeistetaan palauttamaan tuotteet kauppaan.
Mondelez Finland tiedottaa takaisinvedosta, joka koskee Marabou Japp 160 g -suklaalevyjä. Osa tuotteista saattaa sisältää kovia muovinpalasia.
Takaisinveto koskee Japp-suklaalevyjä, joiden parasta ennen -päiväys on 05.07.2026 ja erätunnus OUV0254051.
Mondelez Finland ohjeistaa tuotteita ostaneita palauttamaan tuotteen hyvitystä varten ostopaikkaan tai olemaan yhteydessä Mondelezin asiakaspalveluun.
