Hallituksessa erimielisyyttä rakentamislaista – laki lähti lausunnoille ja MTK pitää sitä haastavana maanomistajille

Carolina Husu

Lakipakettia maankäytöstä ja rakentamisesta on valmisteltu jo vuodesta 2017. Nyt esitys on lausunnoilla, mutta yksimielisyyttä hallituksessa ei ole.

Hallituspuolueiden väliset neuvottelut maankäyttö- ja rakennuslaista on keskeytetty lausuntokierroksen ajaksi. Poliittista yksimielisyyttä ei saavutettu ja neuvottelut jatkuvat lausuntokierroksen jälkeen.

Ympäristöministeriö lähetti esityksen lausuntokierrokselle tänään maanantaina. Laista voi antaa lausuntoja joulukuun 7. päivään saakka.

Lain on esimerkiksi tarkoitus hillitä rakentamisen ja maankäytön hiilipäästöjä. Se on myös erittäin suuri lakipaketti, pykäläluonnoksia on yli 400. Tarkoitus on myös täsmentää kaavoitusta ja lailla voi olla vaikutuksia maanomistajan asemaan.

"Nyt vahvistetaan hiilineutraalin Suomen kivijalkaa. Uusi laki määrittää seuraavat vuosikymmenet miten Suomessa rakennetaan ja miten alueidemme käyttöä suunnitellaan", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) kertoi tiedotteessa.

Ympäristöministeriö on valmistellut uudistusta sidosryhmien kanssa jo vuodesta 2017.

MTK:n mielestä nykyinenkin laki on maanomistajan kannalta haastava. Esimerkiksi kaavoituksen ennakoitavuus on ollut heikkoa ja kaavamääräyksiä keksitään uusia. Uusi lakiesitys ei maanomistajan asemaa merkittävästi paranna.

Uudistuksessa huomiota keväällä herätti pykälä viherrakenteiden verkostosta. Niiden avulla luodaan rakentamattomia yhteyksiä alueiden välille. Viherrakenteiden merkitys maanomistajalle on MTK:n mielestä epäselvä. Viherrakenteet on yksi hallituksessa erimielisyyttä aiheuttanut tekijä. Se on edelleen lausuntoversiossa mukana.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi keväällä MT:lle, ettei keskusta hyväksy rajoituksia ilman korvauksia.

Tavoitteena on viedä laki eduskuntaan ensi vuoden syksyllä. Se ei onnistu, jos hallituspuolueiden kannat eivät lähene.

