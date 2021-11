Turku ja Tampere eivät seuraa Helsingin esimerkkiä lihan tarjoilukiellossa – Pormestari Ikonen: "Meillä on maltillisempi linja"

Jaana Kankaanpää

Liha ei katoa Turun ja Tampereen kestityksistä, vaikka Helsinki totesi näyttävänsä lihakiellollaan mallia muille.

Helsingin päätös luopua lihatuotteiden käytöstä kaupungin omissa kokouksissa, seminaareissa, työpajoissa ja yleisötilaisuuksissa, on herättänyt keskustelua muissakin suurissa kaupungeissa.

Tampere ja Turku eivät aio silti seurata Helsingin esimerkkiä lihan kieltämiseksi kaupungin tarjoiluissa.

"Emme ole käyneet asiasta virallisesti keskustelua, mutta meillä astetta maltillisempi linja", sanoo MT:n Saksasta työmatkalta tavoittama Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

"Emme ole luopumassa lihasta, sellaista päätöstä ei olla tekemässä", sanoo myös Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoi Agrifuture-seminaarissa torstaina, että ei katso hyvällä Helsingin ruokalinjausta.

"Poseerausta ja viherpesua", Leppä kommentoi.

"Ruokaketjun ongelmia ei ratkaista poistamalla liha ja maito ravintopyramidista. Sen sijaan monimuotoisuus täällä heikkenee, jos kotimainen ruoka vaihdetaan tuontiruokaan, jonka tuotantoalueilla saattaa olla jo nyt vaikeuksia tuottaa tarpeeksi ja kestävästi."



"Tottakai ilmastoasioihin on kiinnitetty huomiota ja poliittista keskustelua käydään, mutta meidän tiemme on Helsinkiä maltillisempi", Ikonen sanoo.

"Kouluissa ollaan korvaamassa riisiä perunalla ja kotimaisella ohralla ja kauralla ja kun vierasryhmiä tulee Raatihuoneelle, tarjoilut hoitaa Näsinneula, joka suosii tuotannossaan lähiruokaa."

Liha ei ole kiellettyä, ja naudan, possun ja broilerin lisäksi tarjolla on riistaa ja kun järviä on, myös kalaa.

Ikonen toisi kestävyyttä esiin myös työpaikkaruokailuissa laittamalla kasvivaihtoehdon ensimmäisenä riviin.

"Mutta annetaan ihmisten ratkaista itse, kuinka syövät."

Helsinki ei tarjoa ensi vuoden alusta enää lihatuotteita, vaan sesongin mukaista kasvisruokaa ja vastuullisesti pyydettyä lähikalaa. Pormestarikunta ja muu ylin johto saa kuitenkin tarjota riistaa esitellessään suomalaista ruokakulttuuria. Helsinki perusteli päätöstä ympäristöllä ja sanoi toimivansa mallina muillekin.



Helsingissä päätöksen lihattomuudesta teki kansliapäällikkö, jota Tampereella vastaa konsernijohtaja Juha Yli-Rajala. Hän sanoo olevansa asiassa mediatietojen varassa, mutta arvanneensa somemyrskyn nousevan, kun kuuli asiasta.

"Olihan se yllätys ja herätti meillä keskustelua", Yli-Rajala kommentoi MT:lle.

"Päättäjien somekeskustelun kommenteissa Helsingin päätös jakaa mielipiteitä: osa ymmärtää ja osa ajattelee, että Helsingissä olisi tehtävissä isompiakin ympäristötoimia."

Jälkimmäisellä on viitattu Helsingin mittavaan kivihiilen käyttöön. Samasta syystä myös MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on nimittänyt Helsingin päätöstä viherpesuksi.

Tampere ei siis noudata Helsingin esimerkkiä. Virkamiehet eivät valmistele eikä poliitikoilta ole tullut aloitetta tai pontta.

Tampereella on käyty aiemmin keskustelua valtuustoaloitteen perusteella ateriapalveluyhtiö Voimian lihatarjonnasta, mutta lihan vähentämisaloite kaatui valtuuston äänestyksessä, Yli-Rajala muistelee.



Turussa Helsingin päätös "ei suoraan yllättänyt" Mika Akkasta, joka vastaa myös kaupungin edustuskeittiöstä.

"Keskustelua käydään laajasti siitä, minkälaista ruokaa pitää tarjota ja syödä. Helsinki tekee omat ratkaisunsa. Turussakin on mittavat ympäristötavoitteet ja tarjottava liha on vähentynyt ja on enää yksi lisuke, mutta emme ole luopumassa lihasta", Akkanen kertoo.

"Periaatteenamme on käyttää sesongin ja mahdollisimman paljon varsinaissuomalaisten tuottajien kasviksia ja paikallista kalaa. Linjausta ei suuremmin tulla muuttamaan, mutta jos yhteiskunta muuttuu, menemme pienin askelin eteenpäin."

Lue myös:

Helsinki ei tarjoa enää lihaa, mutta ei myöskään edellytä kotimaisuutta kasviksissa – juuston tarjoilu voi jatkua edelleen

Helsinki tarjoaa kaupungin tilaisuuksissa pian vain sesonkikasviksia ja vastuullista kalaa – "Viherpesulta haisee, energiapolitiikallaan Helsinki on häpeäpilkku", toteaa MTK:n Marttila

Helsingin energiasta liki 90 prosenttia on fossiilista