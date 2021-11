Helsinki tarjoaa kaupungin tilaisuuksissa pian vain sesonkikasviksia ja vastuullista kalaa – "Viherpesulta haisee, energiapolitiikallaan Helsinki on häpeäpilkku", toteaa MTK:n Marttila

MTK:n Juha Marttilan mielestä Helsinki yrittää ruokalinjauksella vain lievittää häpeällistä tilannetta, jossa valtaosa kaupungin energialähteistä on yhä fossiilisia.

Kari Salonen

Helsinkiin energiaa tuottavan Helen Oy:n energianlähteistä lähes 90 prosenttia on fossiilista alkuperää, yli puolet kivihiiltä, kolmannes venäläistä maakaasua ja prosentin verran öljyä. Kuvassa Helenin Hanasaaren kivihiilivoimala.

Helsingin kaupungin tuoreen linjauksen mukaan kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoiluissa käytetään ensi vuoden alusta lähtien vain sesongin mukaista kasvisruokaa sekä vastuullisesti pyydettyä lähikalaa.

Lisäksi vähintään kahvin, teen ja banaanien on oltava Reilun kaupan tuotteita. Kahvimaitona käytetään kauramaitoa.

Kaupungin järjestämillä tilaisuuksilla tarkoitetaan sekä kaupunkiorganisaation sisäisiä tilaisuuksia kuten kokouksia ja henkilöstötilaisuuksia, että tilaisuuksia, joihin on kutsuttu ulkopuolisia tahoja, esimerkiksi työpajoja, seminaareja, yleisötilaisuuksia sekä kutsuvierastilaisuuksia.

Linjauksista voidaan poiketa pormestarikunnan tai muun kaupungin ylimmän johdon järjestämissä korkean tason vierailuissa tai vastaavissa tilaisuuksissa perustelluista syistä.

Lihatuotteita ei tarjoilla ensi vuoden alusta lähtien lainkaan. Tätä perustellaan ympäristövaikutuksilla.

Tilaisuuksissa käytetään ainoastaan kestoastioita ja -aterimia. Juomapulloja ei käytetä, vaan juomat tarjoillaan kannuista.

Ruokahävikin välttämiseksi tarjoiluja sisältäviin tilaisuuksiin pyydetään sitovat ilmoittautumiset. Kaupungin tilaisuuksissa ruokahävikkiä muodostuu lähinnä viime hetken peruutuksista johtuen, tiedotteessa kerrotaan.

Kaupunki korostaa ympäristönäkökulman lisäksi sosiaalista ja taloudellista vastuuta. Helsinki on ollut vuodesta 2013 asti Reilun kaupan kaupunki.

Kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2019, että maito- ja lihatuotteiden käyttö kaupungin tarjoamissa ruokapalveluissa puolitetaan vuoteen 2025 mennessä. Päätöksellä tuetaan kaupungin päästövähennystavoitteita.

Uusi tarjoilulinjaus on osa kierto- ja jakamistalouden tiekartan hankintoihin liittyviä toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään ruuan ilmastovaikutuksia ja pienentämään kaupungin käyttämien luonnonvarojen määrää, kaupunki tiedottaa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tuomitsee Helsingin linjaukset ympäristöystävällisistä tarjoiluista viherpesuksi.

"Helsingillä on tietysti oikeus päättää, mitä he haluavat tarjota, ei siinä mitään. Viherpesulta tämä kuitenkin haisee, sillä energiapolitiikallaan kaupunki on oikea häpeäpilkku", Marttila puuskahtaa.

Tuottajajärjestön puolesta hän lupaa, että MTK tarjoaa tilaisuuksissaan jatkossakin monipuolista, laadukasta, kotimaista ruokaa. "Myös Helsingissä", hän tarkentaa.

