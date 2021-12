Suomessa varmistunut 34 omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – Kuopiossa ja Tampereella tehohoito kuormittunein

THL:n ylilääkäri Otto Helve toivoo joulunviettäjien noudattavan varotoimia, ettei kolme kertaa aiempia koronaviruksenmuunnoksia tarttuvampi omikron pääsisi leviämään.

Suomessa on todettu 1 981 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Jo aiemmin torstaina THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoivat, että koronatartuntojen kahden viikon ilmaantuvuus on edelleen noussut.

Viime viikolla Suomessa todettiin yli 10 500 koronavirustapausta. Omikrontartuntoja on varmistettu yhteensä 34. Viime viikolla testatuista näytteistä oli positiivisia 7,2 prosenttia.

"Testipositiivisuus on kääntynyt nyt todennäköisesti ihan todelliseen nousuun, kertoi STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:n ja THL:n viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa.

Voipio-Pulkin mukaan testipositiivisuus vaihtelee alueellisesti todella paljon. Testaamisen taso on hänen mukaansa melko korkealla.

"Sairaalahoidon kuormitus jatkuu koronaviruksen takia korkeana. Kuormitus kasvanut sairaanhoitopiireistä erityisesti Tampereella ja Kuopiossa, mutta onneksi tehohoidon kuormitus ei juuri ole kahdessa viikossa".

Tehohoidossa tilanne on viime aikoina muuttunut niin, että tapauksia on enemmän Helsingin seudun ulkopuolella.

"Rokottamattoman henkilön riski saada vakava tauti on paljon rokotettua korkeampi", Voipio-Pulkki muistutti.

Hän muistutti myös etäisyyksistä huolehtimisesta samoin kuin maskien käyttösuosituksesta, jotta herkästi leviävän omikronmuunnoksen tartunnat pysyisivät aisoissa.

"Kolmansien koronarokoteannoksien jakaminen on edennyt vauhdilla. Kolmas rokoteannos on annettu Suomessa noin 565 000 ihmiselle, viime viikolla annettiin 110 000 annosta", kertoi THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Lähiaikoina kolmansia rokotuksia ryhdytään kirittämään muun muassa jo eläköityneiden sairaanhoitajien, työterveyden ja armeijan avulla, jotta yli kuusi kuukautta sitten vahvisteen saaneet kerryttävät tautisuojan. Heitä on arviolta 750 000.

Suomessa on annettu yhdeksän miljoonaa rokoteannosta, joista 4,3 miljoonaa on ollut ensimmäisiä. Yli 12-vuotiaita rokottamattomia on yli 600 000.

"Jouluna erittäin tärkeä noudattaa varotoimia ja välttää riskiä altistua virukselle. Tämän joulun lahjaidea voisi hyvin olla rokotus itselle ja läheiselle", Helve ehdottaa.

Alueittain rokotuskattavuus on yli 80 prosenttia kaikissa muissa sairaanhoitopiireissä paitsi Etelä-Pohjanmaalla.