NBC: Donald Trump ylistää Venäjän operaatiota Ukrainassa nerokkaaksi

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on tunnettu lämpimästä suhtautumisestaan Venäjään ja sen presidenttiin Vladimir Putiniin.

Yhdysvaltain entinen republikaanipresidentti Donald Trump kehuu Vladimir Putinin johtaman Venäjän sotaisia operaatioita Ukrainassa "nerokkaaksi."

"Astuin eilen sisään ja edessäni oli televisioruutu, ja sanoin: Tämä on nerokasta. Putin julistaa suuren osan Ukrainan alueesta... Ukrainasta... Putin julistaa sen itsenäiseksi. Tämä on loistavaa. Ja nyt Putin sanoo: Se on itsenäinen. Suuri osa Ukrainaa", Trump kommentoi tiistaina konservatiivisen radiokanavan haastattelussa uutiskanava NBC:n mukaan.

"Sanoin itsekseni: Miten fiksua tämä onkaan! Ja hän tulee Ukrainaan ja on rauhanturvaaja. Siinä on suurin rauhanturvajoukko. Voisimme käyttää sellaista omalla etelärajallamme. Se on suurin rauhanturvajoukko, jonka olen ikinä nähnyt. Siellä oli suurin koskaan näkemäni määrä armeijan tankkeja", Trump hehkuttaa.

Trump myös sanoi, että Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on kyvytön hoitamaan tehtäväänsä. Lisäksi Trump jatkoi vaalivilppisyytöksiään. Yhdysvaltain presidentinvaalit marraskuussa 2020 hävinnyt Trump on toistuvasti väittänyt, että vaalit olivat vilpilliset.

