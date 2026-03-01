Venäjän presidentti Vladimir Putin on tuominnut Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein surmaamisen Israelin ja Yhdysvaltojen iskuissa.
Putin kutsui Khamenein lauantaista surmaamista teloitukseksi ja kyyniseksi moraalin ja kansainvälisen oikeuden loukkaukseksi.
Hän sanoi, että Khamenei tullaan muistamaan Venäjällä erinomaisena valtiomiehenä.
Venäjä on Iranin liittolainen Lähi-idässä. Iran taas on tarjonnut Venäjälle sotilaallista tukea sen hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan. Venäjä on muun muassa käyttänyt iranilaisvalmisteisia drooneja ja ballistisia ohjuksia Ukrainassa.
- Osaston luetuimmat