Iranin vallankumouskaarti yritti iskeä Netanjahuun ja Israelin ilmavoimien komentajaanAiemmin tänään Israelin asevoimat kertoi Iranin ampuneen Israelia kohti ohjuksia, jotka ilmapuolustus pyrkii pysäyttämään.
Iranin vallankumouskaarti kertoo tehneensä Israelissa iskuja, joiden kohteina olivat pääministeri Benjamin Netanjahun toimisto sekä ilmavoimien komentajan päämaja. Vallankumouskaartin mukaan iskut tehtiin Kheibar-ohjuksilla.
Aiemmin tänään Israelin asevoimat kertoi Iranin ampuneen Israelia kohti ohjuksia, jotka ilmapuolustus pyrkii pysäyttämään. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kuulivat useita räjähdyksiä Jerusalemin yllä.
