Muffinssipakkauksessa ei ole sitä, mitä päällä lukee – tuote vedetään pois kaupoista Pakkaukseen on päätynyt vääriä muffinsseja. Tuotteet ovat moitteettomia, mutta voivat olla vaarallisia henkilöille, jotka ovat allergisia ainesosille.

Kuvassa Porokylän Leipomon takaisinvetämä tuote, Mansikkahoukutus-muffinssi. Kuva: Porokylän Leipomo

Janiko Kemppi

Porokylän leipomo tiedottaa takaisinvedosta, joka koskee gluteenittomia Mansikkahoukutus-täytemuffinsseja. Osa pakkauksista voi virheellisesti sisältää Sitruunahoukutus-muffinsseja.

Tuotteet ovat moitteettomia, mutta valmistajan mukaan virheellisesti pakattua tuotetta ei suositella käytettäväksi, jos kuluttajan on vältettävä tiettyjä ainesosia tai allergeeneja.

”Kyseinen erä vedetään pois myynnistä, sillä tuote ei vastaa pakkausmerkintöjä. Tuotetta ei suositella käytettäväksi, jos kuluttajan on vältettävä tiettyjä ainesosia tai allergeeneja, koska pakkausmerkinnät eivät vastaa sisältöä”, Porokylä tiedottaa.

Takaisinveto koskee Mansikkahoukutus-täytemuffinsseja, joiden parasta ennen -päiväys on 1.3., 4.3., 6.3. ja 8.3.2026. Tuote-eriä on ollut myynnissä laajasti eri kaupparyhmien myymälöissä.

Kyseistä erää ostaneet kuluttajat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttää Porokylän Leipomoon. Tuotteita ostaneille kuluttajille annetaan hyvitys ostoksesta kuittia tai pakkausta vastaan.