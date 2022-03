Presidentti Niinistö Ylellä: "Kyllähän miinoille käyttöä olisi"

Jaana Kankaanpää

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti epäsuorasti kantaa maamiinojen palauttamisen puolesta Suomen puolustusvoimien asearsenaaliin, kun häneltä kysyttiin asiaa Ylen A-studiossa maanantai-iltana.

"Kyllä miinoilla meillä käyttöä on. On ollut, ja hyvä olla varastossakin."

Suomi päätti marraskuussa 2011 liittyä Ottawan sopimukseen, jossa puolustusvoimat sitoutui luopumaan maamiinoista. Päätöstä on arvosteltu, sillä Venäjä ei ole sopimusta allekirjoittanut ja miinoja pidetään määrällisesti alakynnessä olevan puolustajan vahvuutena.

Niinistö vältti haastattelussa ottamasta kantaa itse sopimukseen jälkeenpäin – pitäisikö Suomen irrottautua siitä ja olisiko se mahdollista.

Parhaillaan on käynnissä kansalaisaloite, jossa halutaan Suomen irtisanoutuvan Ottawan sopimuksesta, koska Euroopan turvallisuustilanne on ratkaisevasti muuttunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Aloitteen ovat allekirjoittaneet muun muassa aiemman hallituksen perussuomalaiset, sittemmin siniset ministerit Timo Soini ja Jussi Niinistö. Voit lukea aloitteesta lisää tästä.

Suomessa on kehitetty niin sanottua hyppypanosta korvaamaan maamiinoja. Panos räjähtää vain ohjattuna, joten sopimusta ei rikottaisi. Hanke on kuitenkin viivästynyt moneen otteeseen ja on yhä kehityksen alla. Voit lukea hyppypanoksesta lisää tästä.