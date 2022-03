"Äiti, emme pelkää kuolla Ukrainan puolesta" – ukrainalainen kausityöntekijä kertoo epätoivoisena 20-vuotiaiden kaksospoikiensa viestistä

"Mitä voin tehdä, kuinka voin auttaa heitä", kysyy ukrainalainen Olena Zozulia kyyneleet silmissään. Zozulia on työssä Kaustisella. Hänen 20-vuotiaat kaksospoikansa ovat Ukrainassa kotikaupunkiaan puolustamassa.

Johannes Tervo

Olena Zozulia ja Paraskovii Kishshuk ovat ukrainalaisia kausityöntekijöitä. He ovat olleet marraskuusta lähtien Kaustisella.

Heidän elämänsä muuttui raastavaksi viime viikon torstaiaamuna, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan.

Naisten huoli ja hätä on suuri. Kummallakin on läheisiä Venäjän hyökkäyssodan murjomassa Ukrainassa.

Kishshuk on tullut Kaustiselle Vinnytsjasta, joka sijaitsee länteen Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Vinnytsja on suurkaupunki, sen asukasluku on 370 000.

Zozulia on kotoisin Hmelnytskyistä, joka sekin on läntistä Ukrainaa. Myös Hmelnytskyi on iso kaupunki, asukkaita on noin 260 000.

"20-vuotiaat kaksospoikani ja vanhempani ovat Hmelnytskyissä", Zozulia kertoo MT:lle keskiviikkona iltapäivällä.

Yliopistossa opiskelevat pojat ovat vapaaehtoisina reserviläisjoukoissa auttamassa kaupungin paikallispuolustusta.

Kyyneleet tulvivat Olena Zozulian slmiin, kun hän kertoo poikiensa sanoneen:

”Äiti, emme pelkää kuolla Ukrainan puolesta.”

Mitä voin tehdä, kuinka voin auttaa heitä, Zozulia kysyy tuskaisena. "Se on pahinta, kun en voi auttaa."

Johannes Tervo

Olena Zozulia näyttää kuvaa, jossa on kolme sotilasasuista nuorta miestä. Vasemmalla näkyvä nuorukainen on Paraskovii Kishshukin (vas.) 19-vuotias poika, joka opiskelee yliopistossa Harkovassa. Hän on ystävineen joukossa, joka puolustaa oppilaitostaan.

Paraskovii Kishshuk etsii puhelimestaan kuvan, jossa on nuorten sotilasasuisten miesten ryhmä. Heillä on aseet käsissään. Yksi nuorukaisista on Kishshukin poika.

”Hän on 19-vuotias ja opiskelee ilmailualan yliopistossa Harkovassa. Hän on ystävineen puolustamassa oppilaitostaan”, tulkkaa Zozulia englanniksi tiedot, jotka Kishshuk kertoo.

Lähes puolentoista miljoonan asukkaan Harkova on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki, jota venäläishyökkääjät ovat moukaroineet armotta.

Pelkästään eilen keskiviikkona Venäjän iskuissa Harkovaan kerrotaan kuolleen kymmeniä siviilejä.

Hmelnytskyissä tilanne oli rauhallisempi.

”Venäläisten ammuksia on iskeytynyt lähistölle, mutta kaupungin keskusta on säästynyt tulitukselta”, Zozulia kertoo MT:lle keskiviikkona iltapäivällä.

Johannes Tervo

Paraskovii Kishshuk ja Olena Zozulia kertoivat kotimaansa tilanteesta MT:lle keskiviikkona Kaustisella.

Puheluiden lisäksi Zozulia ja Kishshuk pitävät yhteyttä perheisiinsä esimerkiksi Viber-viestisovelluksella.

Naiset kertovat, että heidän ajatuksensa ovat Ukrainassa koko ajan: Ovatko läheiset turvassa? Miten kotimaan käy?

Nukkuminen on käynyt melkein mahdottomaksi, Zozulia kertoo.

”Heräilen jatkuvasti ja aina kun herään, tartun heti puhelimeen ja luen viestit ja uutiset Ukrainasta.”

Zozulia näyttää Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kuvaa. Zelenskyi on noussut kansallissankariksi.

Zozulia sanoo, että Ukraina taistelee Venäjää vastaan yhtenäisenä.

”Me olemme nyt yksi iso perhe”, hän kuvaa ukrainalaisia.

Johannes Tervo

Nuori ukrainalainen miestyöntekijämme lähti viime viikolla isänmaataan puolustamaan, kertoo Furfix Oy:n toimitusjohtaja Jan Mikael Lillsund. ”Viime perjantaina tulostimme hänelle matkaliput täällä toimistossamme. Maanantaina hän oli Ukrainassa ase kädessä."

Olena Zozulia ja Paraskovii Kishshuk työskentelevät Kaustisella Furfix Oy:ssä, joka on turkisten huutokauppayhtiön Saga Fursin tytäryhtiö. Furfix on minkkien nahkontakeskus.

Yrityksessä on tällä hetkellä 70 kausityöntekijää.

”Heistä 17 on ukrainalaisia”, kertoo Furfix Oy:n toimitusjohtaja Jan Mikael Lillsund.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi sodan lähelle, myös meidän työpaikkaamme”, hän sanoo.

Viisi ukrainalaista on tällä hetkellä noutamassa puolisoitaan ja lapsiaan Ukrainasta Suomeen ja Kaustiselle.

”He lähtivät autoilla matkaan viime lauantain vastaisena yönä. Ajoreitit ovat kulkeneet Baltian, Puolan, Slovakian, Unkarin ja Romanian kautta Ukrainan rajoille. Osa matkaan lähteneistä on odottanut omaisiaan kaksi päivää Unkarissa", Lillsund kertoo keskiviikkona iltapäivällä.

Osa on jo aloittamassa paluumatkaa. ”He saattavat ehtiä Kaustiselle tulevaan viikonvaihteeseen mennessä.”

Furfix kustantaa polttoaineet työntekijöilleen, jotka ovat omaisiaan noutamassa. Matkapäiviinsä he voivat sijoittaa vapaitaan.

”Mietimme yrityksessä myös muita keinoja, jotta heidän ansionmenetyksensä jäisivät mahdollisimman pieniksi.”

Johannes Tervo

Venäjän viime viikon torstaina Ukrainaan aloittama hyökkäys tuntui heti myös Furfix Oy:ssä.

”Ukrainalaisilla työntekijöillämme on valtava huoli läheisistään ja kotimaansa tulevaisuudesta.”

Monella on Ukrainassa lapsia, Lillsund kertoo.

”Lapsista nuorimmat ovat isovanhempiensa hoivissa. Aikuisikään ehtineet lapset ovat hyökkääjää torjumassa.”

Ukrainaa puolustamaan lähti myös nuori miestyöntekijä, joka aloitti Furfixissä viime marraskuussa.

”Viime viikon perjantaina tulostimme hänelle matkaliput täällä toimistossamme. Hän lähti reissuun saman tien. Maanantaina hän oli Ukrainassa ase kädessä valmiina puolustamaan isänmaataan”, Lillsund kertoo tapahtumien kiivaan rytmin.

”Tämä on hurja tilanne, kun työkaveri joutuu yhtäkkiä sotaan. Vierestä viedään.”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan koskettaa koko työyhteisöä.

”Suurin huoli on totta kai ukrainalaisilla työkavereillamme. Heidän ahdistuksensa on käsin kosketeltavaa. Taukojen aikana he soittavat Ukrainaan ja kysyvät uusimpia tietoja sodan käänteistä. Silmät ovat kyynelissä”, Lillsund kertoo Venäjän aloittamasta sodasta, joka tuli myös Kaustiselle.

Johannes Tervo

Sekä Paraskovii Kishshukilla että Olena Zozulialla on läheisiä Venäjän hyökkäyssodan murjomassa Ukrainassa. "Se on pahinta, kun en voi auttaa heitä", Zozulia sanoo.