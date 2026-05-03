Alkuviikko tuo ainakin hetkellisen helpotuksen kuivuuteen − sateita luvassa maan joka kolkkaan Viikko alkaa pilvisen sateisena, kun maamme yli kulkee kaksi matalapainetta. Etelässä sataa vettä, mutta Lapissa sateen olomuoto on lumi. Sateet helpottavat kuivuustilannetta.

Alkuviikko tuo helpotusta kuivuuteen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Eevi Silvennoinen

Toukokuun ensimmäinen viikko käynnistyy sateisissa tunnelmissa. Skandinavian yllä on laaja matalapaine, johon liittyy useita osakeskuksia. Alkuviikon aikana nämä matalapaineen osakeskukset tuovat sateita eri olomuodoissa maamme jokaiseen kolkkaan. Maan lounaisosan roudattomilla alueilla on jo aloitettu tai aloitellaan kevätkylvöä. Siellä sateet ovat varmasti erityisen odotettuja.

Maanantaina aamupäivällä maan eteläosaan saapuu ensimmäinen sadealue lounaasta. Päivän aikana sateet liikkuvat kohti itää ja yöhön mennessä sadealue väistyy itään. Maasto pääsee maan eteläosassa mukavasti kastumaan, sillä vettä sataa vuorokauden aikana yleisesti 5-8 millimetriä ja paikoin hieman enemmän. Runsaimmat sateet painottuvat etelärannikon sekä itärajan tuntumaan.

Maanantaina aamupäivällä maan eteläosaan saapuu ensimmäinen sadealue lounaasta. Päivän aikana sateet liikkuvat kohti itää ja yöhön mennessä sadealue väistyy itään. Kuva: Ilmatieteen laitos

Tiistain vastaisena yönä toinen matalapaine syvenee maan pohjoisosan yllä tuoden sinne lumi- ja räntäsateita. Koska lämpötila on nollan yläpuolella, satava lumi sulaa teiltä nopeasti loskaksi ja lopulta kokonaan pois. Ajokeli voi kuitenkin heikentyä ja tiet olla ajoittain liukkaita. Myös maan etelä- ja keskiosassa satelee hieman, mutta sateet ovat kuurottaisia ja sateen olomuoto vesi.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

