Suomenmaa: Alle puolet keskustan puoluevaltuuston jäsenistä kannattaa Nato-jäsenyyden hakemista

Hanna Linnove

Vajaa puolet keskustan puoluevaltuutetuista kannattaa Suomen liittymistä Naton jäseneksi puolueen Suomenmaa-lehden kyselyssä, kertoo Suomenmaa.

Suomenmaan kysely valtuutetuille tehtiin 22.–29. maaliskuuta. Vastaajien määrää ja vastausprosenttia ei kerrota.

Vastaajista 46 prosenttia kannattaa Natoon liittymistä, 21 prosenttia vastustaa ja kolmasosa ei osaa sanoa kantaansa asiaan. Vaikka turvallisuustilanne on monen mielestä muuttunut, oma Nato-kanta ei ole vielä selvä ja ratkaisu jätetään mieluummin päättäjille.

"Valtiojohto osaa tehdä päätöksen. Tällaisen yksittäisen kansalaisen on mahdoton sanoa, mikä on oikea ratkaisu. Nyt Ukrainan sodan melskeessä tunteet vaikuttavat ja järki on jäänyt taka-alalle", eräs puoluevaltuutettu arvioi lehden mukaan.

Aiemmassa Ylen kyselyssä 63 prosenttia keskustan puoluevaltuuston jäsenistä kannatti Suomen Nato-jäsenyyttä. Myös koko kansasta yli 60 prosenttia on ollut mielipidemittauksissa Naton kannalla.

Sen sijaan yli 90 prosenttia keskustalaisvastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen Suomen päätökseen toimittaa aseapua hyökkäyksen kohteeksi joutuneeseen maahan eli Ukrainaan. Neljä prosenttia ei ole kannastaan varma, kuusi prosenttia ei ole tyytyväinen päätökseen.

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu viikon päästä Vaasassa. Suomenmaan mukaan siltä odotetaan uusia linjauksia Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista ratkaisua koskien.

Puheenjohtaja Annika Saarikko puolestaan kertoo hakevansa jatkoa puolueen johdossa ensi kesän puoluekokouksessa Lappeenrannassa. Saariko sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että työ luottamuksen palauttamiseksi keskustaa kohtaan on vasta aluillaan ja että hän haluaa viedä keskustan myös vuoden päästä koittaviin eduskuntavaaleihin. Hän painotti, että keskusta on pärjännyt hänen johdollaan sekä kunta- että aluevaaleissa ennakko-odotuksia paremmin.

Keskustan puoluekokous järjestetään Lappeenrannassa 10.–12. kesäkuuta.Saarikko valittiin keskustan puheenjohtajaksi Oulun puoluekokouksessa syyskuussa 2020.

